Locura total en General Rodríguez por el festejo del subcampeonato mundial: Saquearon una heladería

Ocho detenidos fue el saldo de los violentos incidentes que se produjeron en General Rodríguez en los festejos por el subcampeonato mundial de la selección de fútbol de Argentina.

Según las fuentes consultadas, las acciones violentas comenzaron alrededor de las 23:30 de este domingo 19 de julio sobre la avenida Bernardo de Irigoyen (Ruta 7) entre Pedro Whelan y la avenida San Martín, a cuatro cuadras del palacio municipal.

A esa hora, la mayoría de las familias que habían concurrido a la plaza central Martín Rodríguez para expresar el apoyo al conjunto liderado por Messi y Scaloni ya se habían retirado, quedando solamente grupos de jóvenes.

Los violentos comenzaron a arrojar piedras contra el personal municipal y policial que realizaba los controles. Una empleada de la comuna resultó herida. Inmediatamente arremetieron contra los vidrios y persianas de los comercios de la cuadra.

La locura total llegó cuando rompieron la vidriera de la heladería Sei Tu, ubicada en la esquina de Bernardo de Irigoyen y Whelan, justo frente a la estación ferroviaria del distrito. Ingresaron al local y lo desvalijaron. Toda la secuencia quedó registrada en videos de dispositivos móviles.

Finalmente, la policía reprimió con disparos de escopetas cargadas con balas de goma. Lograron detener a ocho personas de entre 19 y 31 años. Recuperaron una pequeña parte de la mercadería robada.

La causa es instruida por la UFI Nº 9 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez.