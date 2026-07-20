Comenzaron los operativos de documentación en Moreno

_Se realizarán hasta el viernes 24 de julio, de 10 a 15 horas, en distintos barrios del distrito_

El Municipio de Moreno junto al Registro Provincial de las Personas y distintas áreas municipales, realiza nuevos operativos de documentación hasta el viernes 24 de julio, de 10 a 15 horas, en diferentes localidades del distrito.

En cada jornada se entregarán 200 números por orden de llegada, todos los trámites serán gratuitos y la atención no se suspenderá por lluvia.Los trámites que podrán realizarse son:

-DNI -Solicitar partidas

-Certificado de domicilio y extravío -Certificado de Pre-Identificación (CPI) -Empadronamiento de personas extranjeras -Iniciar trámite de cambio de género

-Inicio de expediente de inscripción tardía Además, durante cada jornada habrá atención de las áreas municipales de Salud, IMDEL, Casa Pueblo, Género y Adultos Mayores, junto con un espacio de asesoramiento sobre identidad a cargo de Abuelas de Plaza de Mayo.

Este lunes 20 se desarrolla en el Parque Argentino ubicado en Ruta 23 y Demóstenes, Trujui.

Los operativos continúan en los siguientes lugares y horarios:

-Martes 21, de 10 a 15 horas, en la Plaza San Norberto – Lafinur y Shakespeare, barrio Satélite, Moreno Norte.

-Miércoles 22, de 10 a 15 horas, en el Centro Comunitario Camino de Fe y Esperanza – Patrias Argentinas, entre Monroe y Gorriti, barrio 5 de Enero, Cuartel V.

-Jueves 23, de 10 a 15 horas, en el Club CAFA – Álvarez Jonte 1698, Francisco Álvarez.

-Viernes 24, de 10 a 15 horas, en el Club Los Bohemios de Cascallares – Unamuno y San José, barrio Cascallares, Moreno Sur. Durante los operativos se brinda atención integral, asesoramiento y gestión de trámites para facilitar el acceso directo y gratuito de vecinas y vecinos a este derecho fundamental.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno