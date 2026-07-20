La Selección argentina llega esta tarde al país tras el Mundial 2026

La Selección argentina regresará este lunes por la tarde al país luego de su participación en el Mundial 2026, donde obtuvo el subcampeonato tras caer en la final frente a España.

El arribo de la delegación está previsto para alrededor de las 19 horas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El vuelo AR1971 de Aerolíneas Argentinas partió desde Nueva York durante la mañana y trasladará al cuerpo técnico, dirigentes y parte del plantel. Sin embargo, varios futbolistas no integran la delegación, ya que viajarán directamente a distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o comenzar su período de descanso.

Entre las ausencias confirmadas se encuentran el capitán Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes permanecieron en Estados Unidos, país donde residen actualmente.

Con motivo del operativo de recepción, la Policía de Seguridad Aeroportuaria desplegará un dispositivo especial en las inmediaciones del aeropuerto, con controles sobre la Autopista Riccheri y en los accesos a la terminal aérea.Por otra parte, continúa sin definirse la realización de un eventual homenaje o festejo oficial para el plantel.

Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informaron que algunos jugadores regresarán directamente a sus lugares de residencia, mientras que también quedó descartada una visita a la Casa Rosada.

En ese contexto, también pierde fuerza la posibilidad de que se concrete el feriado nacional anunciado días atrás por el presidente Javier Milei, quien había señalado que esa medida dependería de la decisión del plantel y del cuerpo técnico sobre la realización de una celebración oficial.