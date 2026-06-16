Fiesta del Sol: se confirmó la grilla de artistas

La Fiesta del Sol de Carlos Keen ya tiene su grilla de artistas confirmada. La edición número 23 se realizará los días sábado 20 y domingo 21 de junio, a partir del mediodía en el predio de la estación de tren, con entrada libre y gratuita.

El sábado 20, se presentarán en el escenario Martu Ferreyra, Corazón Malvinero, Raúl Ausilio y Mayma. El gran cierre musical de la jornada estará a cargo de Los Palmeras, que pondrán a bailar a todo Carlos Keen al ritmo de la cumbia santafesina.

Además, se realizará la tradicional ceremonia Inti Raymi, ritual ancestral que celebra el renacer del sol, y se encenderá la Fogata de los deseos, en la que los asistentes podrán escribir sus anhelos en papel y entregarlos al fuego, con la convicción de que su energía los impulsará a concretarse.

El domingo 21 contará con la presencia de la Orquesta Municipal El Ombú, Smoking Brothers y Ras Gangalee. En este caso el cierre de la Fiesta será a puro rock nacional, con la presencia de El Farolito, un tributo a Los Piojos, y Parte de la religión, una celebración a la música de Charly García.

“Este evento es posible gracias al trabajo articulado entre el Municipio y los emprendimientos privados que existen en la localidad, como las Feria de Artesanos y los locales gastronómicos de la zona. Agradecemos la confianza en nuestra gestión y el apoyo para que podamos concretar esta celebración, tan importante para todo Carlos Keen, garantizando grandes artistas en escena y todo el esfuerzo que conlleva una fiesta de esta magnitud”, destacó Nicolás Capelli, Secretario de Culturas y Turismo.

Además de los espectáculos musicales, la Fiesta del Sol contará con la tradicional Feria de Artesanos Pueblo del Sol y la Feria de Artesanos de Carlos Keen, que se ubican detrás de la Estación de Trenes; además de todas las propuestas que ofrece el pueblo como polo gastronómico consolidado en la provincia.

De esta manera, la Fiesta del Sol continúa posicionándose como una de las celebraciones más importantes de la región que conjuga arte, tradición y turismo, atrayendo tanto a residentes del distrito como a visitantes de distintos puntos del país.

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