La Unión Industrial de General Rodríguez celebró su 9° aniversario y analizó la actualidad del sector en su Asamblea Anual

La Unión Industrial de General Rodríguez (UIGER) llevó adelante su Asamblea Anual Ordinaria, un encuentro que coincidió con la celebración del noveno aniversario de la entidad.

Con una destacada participación de socios, el evento contó con la presencia de las autoridades actuales y de referentes históricos de la conducción, como sus fundadores y expresidentes Juan Fera y Horacio Mancini.

Durante la jornada, además de aprobarse formalmente el balance correspondiente al ejercicio 2025 y cumplirse con los actos administrativos pertinentes, se generó un espacio de profundo diálogo entre los asistentes. Los industriales compartieron la realidad de sus empresas y debatieron sobre las perspectivas del sector de cara al futuro.

Radiografía del sector y estrategias de adaptación

El intercambio permitió reflejar con precisión la complejidad que atraviesa la industria tanto a nivel local como nacional. Por un lado, se analizó el impacto que sufren las empresas de consumo masivo, las vinculadas a la obra pública y los proveedores de los sectores más afectados, quienes enfrentan una fuerte retracción en las ventas. Asimismo, se expuso la problemática de los altos costos de las materias primas, la dificultad para trasladarlos a los precios y las elevadas tasas de interés que frenan las inversiones necesarias.

Ante este escenario desafiante, se compartieron las múltiples estrategias que las industrias de General Rodríguez están implementando para sostener la actividad, tales como el foco en la eficiencia, la mejora de la competitividad, la diversificación de unidades de negocio, la adaptación a las nuevas tendencias de consumo y la reconversión.

La diversidad de sectores y tamaños de empresas y la amplia representatividad que tiene la UIGER en General Rodríguez, le permiten ser un reflejo fiel de la realidad industrial local.

La preocupación sobre la situación de quienes son los más afectados en este contexto, los más vulnerables, los que no acceden a los derechos más elementales, también formó parte de la reflexión.

Cierre institucional

Hacia el final del encuentro, se sumó el intendente municipal, Mauro García. El presidente de la UIGER, Marcelo Mirón, le transmitió un resumen de la situación y las inquietudes planteadas por los industriales. Para concluir, se realizó un brindis conmemorativo por estos 9 años de trabajo ininterrumpido de la entidad, reafirmando su compromiso de seguir siendo la voz de la industria en General Rodríguez.

Prensa UIGER