Mastellone Hnos. invita a un webinar gratuito sobre el papel de las proteínas en la salud muscular y la calidad de vida

En el marco del Día Mundial de la Leche, el Departamento de Información Nutricional de la compañía abordará las estrategias clave de nutrición y actividad física para prevenir la pérdida de masa muscular y mejorar la calidad de vida en la adultez.

En el marco del Día Mundial de la Leche —celebrado el 1° de junio por iniciativa de la FAO como reconocimiento al valor nutricional de la leche y su rol en la alimentación saludable a lo largo de la vida—, Mastellone Hnos. refuerza su compromiso con la educación alimentaria e invita a participar de su nuevo encuentro virtual gratuito “Sarcopenia: el desafío de mejorar nuestra calidad de vida a medida que envejecemos”.

La jornada, coordinada por especialistas del Departamento de Información Nutricional de la empresa, se llevará a cabo el próximo martes 9 de junio de 18:00 a 20:00 h, ofreciendo un espacio de actualización técnica sobre una de las condiciones de salud más relevantes en la madurez.

El sistema musculoesquelético, conformado por el hueso y el músculo como una unidad funcional, resulta clave para mantener la fuerza, la movilidad y la autonomía en las actividades cotidianas. Sin embargo, con el envejecimiento, este sistema se ve afectado de manera progresiva por la sarcopenia, una afección caracterizada por la pérdida de masa y función muscular que presenta una elevada prevalencia en adultos mayores y que suele asociarse con un mayor riesgo de caídas, discapacidad y deterioro del bienestar general. En este contexto, el consumo adecuado de proteínas de alto valor biológico —como las que aporta la leche fresca— cobra especial relevancia como parte de una estrategia nutricional integral orientada a la prevención y el abordaje temprano de esta condición.

Durante la jornada, el Lic. Walter Dzurovcin abrirá el panel analizando la prevalencia, fisiopatología y consecuencias de esta condición, profundizando a su vez en las diferencias conceptuales que mantiene con la dinapenia. Luego, se realizará un abordaje nutricional integral para la prevención de la sarcopenia, el cual estará a cargo de la Lic. Cecilia Martinelli, quien brindará recomendaciones orientadas a garantizar un correcto balance energético y de micronutrientes clave. Por último, el Lic. Federico Ruiz Moreno disertará sobre la prescripción de actividad física desde la teoría hasta la práctica, explicando cómo estructurar un entrenamiento específico, progresivo y adaptado a cada individuo que permita consolidar un envejecimiento activo y saludable en la población.

Este encuentro científico forma parte del programa de capacitaciones y webinars que Mastellone Hnos. impulsa de manera sostenida, y se inscribe en el espíritu del Día Mundial de la Leche: visibilizar el rol fundamental de la nutrición en la salud a lo largo de toda la vida. Para inscribirse ingresá a: https://www.lecheynutricion.com.ar/webinar-sarcopenia/#form