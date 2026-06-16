Frente al complejo Las Catonas: Una policía bonaerense abatió a un delincuente que intentó asaltarla

Un delincuente fue baleado por una policía bonaerense, quien estaba de franco de servicio y de civil. El frustrado ladrón murió en el lugar. Junto a un cómplice intentó asaltar a la mujer y a su pareja. La fiscalía consideró que la oficial actuó en legítima defensa y dispuso su libertad.

El suceso se produjo en los primeros minutos de este sábado 13 de junio sobre la Ruta 23, a la altura de la calle Ciudad de la Paz, en el límite del complejo habitacional Las Catonas, en sentido a San Miguel.

Dos sujetos que transitaban en moto intentaron asaltar, con una pistola, a una pareja que circulaba en otra moto. Una de las víctimas del atraco sacó un arma y baleó a uno de los delincuentes, para luego alejarse de la zona. El cómplice abandonó a su compañero herido.

Un ocasional testigo llamó al servicio de emergencia 911. Minutos después, llegó un móvil del Comando de Patrullas de Moreno. A la par, arribó una ambulancia del SAME. El médico constató que quien recibió los disparos había muerto instantáneamente.

Simultáneamente, se hizo presente en la comisaría 8ª de Moreno (Catonas) una mujer que se identificó como policía bonaerense y contó que había sido víctima, junto a su pareja, de un intento de robo cuando circulaban por Ruta 23. Declaró que repelió la agresión accionando su arma reglamentaria. Estaba de franco de servicio.

Desde la dependencia policial, informaron del hecho a la fiscalía en turno, la Nº 8 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. La Dra. Verónica Pittella, titular de la UFI, convocó a la Policía Federal para que realice las pericias en la escena del suceso.

El médico forense comprobó que el sujeto fallecido presentaba una herida a la altura de la axila derecha. Este dato debe ser corroborado en la autopsia que se realizará en el Cuerpo Médico de Lomas de Zamora.

Horas después, se apersonó otra mujer en la comisaría. Identificó al joven muerto como Thiago Celis, de 17 años. Era su hijo. Estaba domiciliado en el barrio Villa Escobar de Francisco Álvarez.

La Dra. Pittella dispuso que se forme un expediente caratulado como “robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser perpetrado en poblado y en banda en grado de tentativa y homicidio”. También ordenó el secuestro del arma de la uniformada para el cotejo balístico.

La justicia trabaja con la figura de la legítima defensa, motivo por el cual la Dra. Pittella no adoptó medidas restrictivas de la libertad contra la policía, a quien antes le tomó declaración testimonial.