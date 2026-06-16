Mundial 2026: la Selección argentina debuta ante Argelia

El equipo dirigido por Lionel Scaloni inicia este martes su camino en la Copa del Mundo frente a Argelia. El encuentro se jugará desde las 22 (hora argentina) en el Kansas City Stadium de Estados Unidos.

La Selección argentina afrontará este martes su esperado debut en la Copa del Mundo 2026 cuando se enfrente a Argelia desde las 22 horas (hora argentina) en el Kansas City Stadium, en Estados Unidos.

A pocas horas del inicio del certamen para la Albiceleste, los dirigidos por Lionel Scaloni transmitieron a través de las redes sociales su entusiasmo y compromiso de cara a una nueva participación mundialista, luego de la histórica consagración obtenida en Qatar 2022.

Con mensajes cargados de optimismo, los futbolistas destacaron la importancia de representar al país en la máxima competencia internacional y remarcaron la unidad del grupo como uno de los pilares para afrontar el desafío.

Entre ellos, Nicolás Otamendi hizo referencia a la responsabilidad y la ilusión con la que el plantel encara el torneo, mientras que Lionel Messi compartió una imagen del equipo reunido bajo una sola palabra: “Juntos”, reflejando el espíritu colectivo que caracteriza al seleccionado nacional.Por su parte, Enzo Fernández, Cristian Romero, Julián Álvarez, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul también expresaron sus sensaciones en la previa del encuentro, coincidiendo en la emoción de volver a disputar una Copa del Mundo y en las expectativas puestas en el inicio de la competencia.

Con la cuenta regresiva llegando a su fin, Argentina buscará comenzar con el pie derecho su camino en el Mundial 2026, en un partido que marcará el primer paso de un nuevo sueño para el conjunto campeón del mundo.