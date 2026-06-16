Avanzan las obras de asfalto en Moreno

_Con trabajos que mejoran la conectividad y la calidad de vida de las y los vecinos_

El Municipio continúa con el plan de urbanización en distintos barrios del distrito, con nuevas cuadras asfaltadas realizadas con recursos propios. Estas obras mejoran y la calidad de vida y la circulación de vecinas y vecinos.

En Moreno Norte, el barrio La Perla, se asfaltaron 11 cuadras sobre la calle Tablada, desde La Plata hasta la Ruta 25. La obra incorpora nueva iluminación LED y cruces en las esquinas de México y Tablada, y La Plata y Tablada, con mayor seguridad para la circulación vehicular y peatonal.

En Moreno Sur, se trabajó sobre la calle Álvarez Thomas, en los tramos comprendidos entre Reverendo Padre Fahy y San Cayetano, y entre San Cayetano y San Nicolás. A esto se suman intervenciones sobre Juan Bautista Alberdi, entre Marcelino Soulé y Tschiffely, y entre Tschiffely y Reverendo Padre Ansaldo.

En el barrio La Porteña, se colocó material asfáltico sobre la calle Medrano, desde Camino de la Ribera hasta San Luis, con tareas previas de cuneteo, nivelación y perfilado. Estas intervenciones permiten mayor conectividad barrial y facilitan el acceso a servicios y espacios comunitarios.

En Paso del Rey, se ejecutaron tareas sobre la calle Graham Bell, entre El Jilguero y Paganelli.En Cuartel V, se realizó el asfaltado de la calle Fray Luis de León, una arteria central que antes presentaba dificultades para la circulación de la comunidad y el transporte público.

Las tareas incluyeron zanjeo, perfilado y preparación integral del suelo, con ampliación de la calzada en un metro de ancho. También se ejecutaron obras sobre la calle Allende, desde Perito Moreno hasta Lavalle, en el barrio Irigoin, y sobre Fray Luis de León, entre Acevedo y Samay Huasi, en el barrio Alem, con material producido en la planta asfáltica. A esto se suma la instalación de luminarias LED para la conformación de corredores seguros en la zona.

En La Reja, las tareas alcanzan la avenida Francisco Piovano, Fernando Abramo, Estanislao Zeballos y José Miró. En Trujui, se realizaron trabajos sobre la calle Paraguay, desde Andinos hasta General Pintos. En Francisco Álvarez, se desarrollaron trabajos en calles Almafuerte, Luis de Camoens, Ricardo Palma, Cabrera, Calderón, Pilar, La Mancha, Mercedes y Colonia. También se intervino en colectoras del Acceso Oeste y en la bicisenda ubicada en Colectora e Irlanda y General Savio. Estas obras refuerzan la conexión interna de los barrios y los corredores principales.

Estas acciones forman parte del compromiso de la intendenta, Mariel Fernández, con el desarrollo urbano con prioridad en la accesibilidad, la seguridad vial y la integración de los barrios.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno