Argentina goleó a Argelia con un triplete histórico de Messi

La Selección argentina comenzó su camino en el Mundial 2026 con una contundente victoria por 3 a 0 frente a Argelia, en un encuentro disputado en el Arrowhead Stadium de Kansas, correspondiente a la primera fecha del Grupo J.

Con una actuación sobresaliente, Lionel Messi fue la gran figura de la noche al marcar los tres goles del conjunto dirigido por Lionel Scaloni y liderar el triunfo en el estreno mundialista.

El capitán argentino abrió el marcador en la primera etapa y completó su triplete en el complemento, sellando una victoria que le permitió a la Albiceleste sumar sus primeros tres puntos en la competencia y comenzar con firmeza la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

Además del resultado, la jornada tuvo un valor histórico para el astro rosarino, que alcanzó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Con este resultado, Argentina se posiciona de buena manera en el Grupo J y ratifica su condición de candidata en la Copa del Mundo, impulsada por el liderazgo y la vigencia de su capitán.Ahora, el seleccionado nacional continuará su preparación para el próximo compromiso de la fase de grupos, con la confianza que otorga un debut exitoso y una actuación memorable de Lionel Messi.