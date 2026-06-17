Primer conversatorio de sostenibilidad ambiental y desarrollo urbano

En el marco del Plan Buenos Aires Hábitat, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Silvina Batakis dio inicio a un ciclo de encuentros multidisciplinarios para abordar uno de los ejes centrales en la planificación del territorio: la sostenibilidad ambiental y la adaptación al cambio climático.

El primer conversatorio, llevado adelante por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda puso en discusión un problema concreto: cómo planificar el hábitat reconociendo los desafíos y oportunidades que enfrentan hoy las ciudades de la provincia de Buenos Aires.

El cambio climático plantea un escenario diverso y desafiante, y desde el Ministerio se busca construir respuestas que estén a la altura de esa complejidad.Durante el encuentro, los equipos se capacitaron y debatieron sobre soluciones basadas en la naturaleza (SbN), una perspectiva que propone diseñar barrios y ciudades más resilientes a partir de estrategias de mitigación y adaptación climática.

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