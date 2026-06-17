Avanzan las obras de remodelación del CAPS N° 2 del barrio Mi Rincón

En el marco de las acciones desarrolladas para el fortalecimiento del sistema de salud local, se llevaron a cabo importantes supervisiones en los trabajos de infraestructura que se ejecutan en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Durante la mañana de hoy, se realizó una recorrida oficial por las instalaciones del CAPS N° 2, ubicado en el barrio Mi Rincón, con el objetivo de constatar de primera mano los significativos avances de obra en dicho establecimiento.

Estas tareas de refacción y reacondicionamiento edilicio se encuentran en su etapa correspondiente a los detalles finales, lo que permitirá que la Sala de Atención Primaria de la Salud reabra sus puertas muy pronto.

Los trabajos actuales están orientados a lograr una infraestructura óptima que permita una pronta reinauguración del espacio.

A partir de la finalización de estas obras de mejora, la comunidad del barrio Mi Rincón y sus zonas de influencia contarán con un centro de salud significativamente más amplio. Esta ampliación física y estructural tiene como propósito fundamental optimizar el cuidado de la salud y brindar una mejor calidad de atención para todos los vecinos y vecinas del distrito.

La iniciativa forma parte de los compromisos asumidos en materia de salud pública y de la gestión encabezada por el intendente Mauro García.

Municipalidad de General Rodríguez