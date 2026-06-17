Salud

Se realizó una Jornada solidaria en el Hospital de Moreno por el Día del Donante de Sangre

Posted on by rodrigos
17
Jun

En el marco de la celebración del Día Mundial de las y los Donantes Voluntarios de Sangre, que se conmemora oficialmente cada 14 de junio, el Servicio de Hemoterapia del Hospital de Moreno llevó a cabo una jornada especial de festejo y concientización el pasado viernes.

La actividad se desarrolló mediante un trabajo coordinado de forma conjunta entre la institución hospitalaria y la Unidad de Pronta Atención (UPA) N° 12 – HM5, ubicada en la localidad de Cuartel V.

Esta fecha global tiene como propósito fundamental reconocer y homenajear a todas aquellas personas que, a través de un gesto profundamente solidario y desinteresado, contribuyen de manera activa a garantizar la disponibilidad y el abastecimiento de sangre necesaria para los pacientes que lo requieran en el sistema de salud.La celebración contó con una destacada y valiosa participación.

La reconocida judoca, campeona olímpica y mundial, Paula «Peque» Pareto, se hizo presente en el establecimiento para sumarse a la iniciativa y realizar su propia donación de sangre. Asimismo, los integrantes del equipo Directivo del Hospital acompañaron la jornada y participaron activamente desempeñándose también como donantes voluntarios.

Con el objetivo de dar continuidad a esta importante tarea comunitaria, las autoridades recordaron que los interesados en donar pueden acercarse de manera espontánea al Servicio de Hemoterapia, el cual atiende de lunes a viernes en el horario de 7:30 a 10:00 horas.

Desde la organización expresaron un especial agradecimiento a todas y todos los ciudadanos que se acercan a colaborar.

Hospital Mariano y Luciano de la Vega