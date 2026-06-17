Se realizó una Jornada solidaria en el Hospital de Moreno por el Día del Donante de Sangre

En el marco de la celebración del Día Mundial de las y los Donantes Voluntarios de Sangre, que se conmemora oficialmente cada 14 de junio, el Servicio de Hemoterapia del Hospital de Moreno llevó a cabo una jornada especial de festejo y concientización el pasado viernes.

La actividad se desarrolló mediante un trabajo coordinado de forma conjunta entre la institución hospitalaria y la Unidad de Pronta Atención (UPA) N° 12 – HM5, ubicada en la localidad de Cuartel V.

Esta fecha global tiene como propósito fundamental reconocer y homenajear a todas aquellas personas que, a través de un gesto profundamente solidario y desinteresado, contribuyen de manera activa a garantizar la disponibilidad y el abastecimiento de sangre necesaria para los pacientes que lo requieran en el sistema de salud.La celebración contó con una destacada y valiosa participación.

La reconocida judoca, campeona olímpica y mundial, Paula «Peque» Pareto, se hizo presente en el establecimiento para sumarse a la iniciativa y realizar su propia donación de sangre. Asimismo, los integrantes del equipo Directivo del Hospital acompañaron la jornada y participaron activamente desempeñándose también como donantes voluntarios.

Con el objetivo de dar continuidad a esta importante tarea comunitaria, las autoridades recordaron que los interesados en donar pueden acercarse de manera espontánea al Servicio de Hemoterapia, el cual atiende de lunes a viernes en el horario de 7:30 a 10:00 horas.

Desde la organización expresaron un especial agradecimiento a todas y todos los ciudadanos que se acercan a colaborar.

Hospital Mariano y Luciano de la Vega