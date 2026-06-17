Mundial 2026: el hat-trick de Messi ante Argelia llegó acompañado de nuevos récords

En el marco del estreno de la Selección argentina en el Mundial 2026, el capitán del conjunto nacional, Lionel Messi, protagonizó una actuación consagratoria en la goleada frente al seleccionado de Argelia.

El astro rosarino lideró el triunfo del equipo con un impactante hat-trick, un logro que le permitió quebrar una notable cantidad de marcas históricas y expandir su leyenda en la competencia más importante del fútbol internacional.

A partir de los tres tantos convertidos en el encuentro inicial, Messi alcanzó los 16 goles en total y se transformó en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, un hito que ahora comparte junto al exfutbolista alemán Miroslav Klose.

Asimismo, la presencia del delantero en el terreno de juego marcó un precedente absoluto al convertirse en el primer jugador de la historia en disputar al menos un partido en seis ediciones de los Mundiales, habiendo participado de forma consecutiva en las citas de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y la actual de 2026.

Con sus anotaciones, igualó también a Cristiano Ronaldo como el único futbolista en registrar festejos en cinco ediciones distintas, estableciendo además la mayor brecha de tiempo entre el primer y el último gol de un jugador en la competencia, con un total de 20 años exactos.

El desempeño del capitán argentino frente a Argelia sumó nuevas estadísticas a su carrera:

Se consolidó como el jugador con mayor cantidad de goles convertidos desde afuera del área en la historia de los Mundiales, sumando un total de seis.

Se convirtió en el único futbolista en anotarle a 11 selecciones diferentes en este torneo (Serbia y Montenegro, México, Nigeria, Bosnia y Herzegovina, Irán, Croacia, Australia, Países Bajos, Francia, Arabia Saudita y Argelia).

Pasó a ser el primer jugador en anotarle seis goles a combinados africanos en copas del mundo (tres a Nigeria y tres a Argelia).

Finalmente, con 38 años y 357 días de edad, el atacante argentino rompió las marcas de longevidad deportiva en el certamen, consagrándose en el mismo partido como el jugador más veterano de la historia de los Mundiales en anotar tanto un doblete como un triplete.