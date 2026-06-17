Nuevas obras que mejoran la circulación en el barrio La Perla

_Con recursos municipales se ejecutan asfaltos y se instalan luminarias LED en Moreno Norte

_El Municipio continúa con el plan de urbanización en distintos barrios del distrito, con nuevas cuadras asfaltadas realizadas con recursos propios. Estas obras fortalecen la circulación y favorecen el acceso a distintos sectores de la localidad.En esta oportunidad, las obras de asfalto se extienden sobre 16 cuadras en el barrio La Perla.

Las tareas se realizan sobre las calles Enrique Larreta, Mariano de Vedia y Mitre y Félix de Azara, con conexión a las calles Zárate y Costa Rica.

La intervención mejora la circulación vehicular y peatonal, además de optimizar el acceso dentro del barrio.

Los avances también contemplan nuevas luminarias LED, que aportan mayor seguridad y mejores condiciones de accesibilidad para quienes viven y transitan por la zona.

Estas obras fortalecen la integración y la calidad de vida de la comunidad mediante el desarrollo urbano y la mejora de la infraestructura barrial.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno