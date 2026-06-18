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General Rodríguez: en el EPI Panambí alientan a la Selección con un álbum especial para las familias

Posted on by rodrigos
18
Jun

En el marco de la pasión que despierta la participación de la Selección argentina en el Mundial 2026, el Espacio de Primera Infancia (EPI) Panambí impulsó una propuesta destinada a fortalecer los vínculos familiares a través del juego y la participación.

El equipo de educadoras elaboró un álbum especial denominado “Epineta”, que permitirá a cada familia llevarse su propio ejemplar y completar la colección con las figuritas de cada niño y niña que forma parte de la institución.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro y disfrute compartido, combinando el acompañamiento a la Selección argentina con la construcción de recuerdos significativos para las infancias y sus familias.

De esta manera, el EPI Panambí continúa promoviendo propuestas recreativas y educativas que fortalecen la participación de la comunidad y el sentido de pertenencia dentro de la institución

Municipalidad de General Rodríguez