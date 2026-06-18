La Peregrinación Juvenil a Luján 2026 ya tiene lema: “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”

La Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular de Buenos Aires presentó oficialmente el lema y la estampa que acompañarán la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, que se realizará los días 3 y 4 de octubre.

Bajo la consigna “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, miles de peregrinos volverán a caminar hacia la Basílica de Luján en una de las manifestaciones de fe más convocantes del país.

El lema de este año invita a reflexionar sobre la fraternidad, el encuentro y la unidad, valores que se renuevan en cada edición de la tradicional peregrinación.

Desde la organización destacaron que la convocatoria busca fortalecer el sentido de comunidad y recordar que, bajo el manto de la Virgen de Luján, todos los fieles se reconocen como hermanos más allá de sus diferencias.

La Peregrinación Juvenil nació en 1975 y, con el paso de los años, se transformó en una multitudinaria expresión de fe que reúne a personas de todas las edades y de distintos puntos de la Argentina.

Cada octubre, cientos de miles de peregrinos recorren los más de 60 kilómetros que separan el barrio porteño de Liniers de la Basílica de Luján.

En las próximas semanas se darán a conocer detalles sobre el recorrido, los horarios, las recomendaciones para los caminantes y los distintos puntos de asistencia que funcionarán a lo largo del trayecto.

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