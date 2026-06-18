Preocupa el avance de los deepfakes y la violencia digital entre adolescentes

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó un informe sobre el impacto de la violencia digital y la circulación de imágenes manipuladas mediante inteligencia artificial entre adolescentes, con el objetivo de aportar herramientas para el diseño de políticas públicas que promuevan entornos digitales más seguros.

El estudio, titulado “Cuando la imagen deja de ser propia. Deepfakes, exposición y violencia digital en adolescentes”, se realizó a partir de una encuesta a 912 estudiantes de entre 12 y 19 años, entrevistas en profundidad y el análisis de casos abordados por el organismo.

Entre los principales resultados, se destaca que casi la mitad de los adolescentes consultados (49%) manifestó haber atravesado alguna situación de violencia digital. Las formas más frecuentes fueron los comentarios ofensivos y la exclusión de grupos en entornos virtuales.

En relación con los contenidos manipulados mediante inteligencia artificial, el informe señala que el 43% de los jóvenes recibió imágenes o videos alterados digitalmente, mientras que el 13% afirmó conocer casos de deepfakes en su entorno escolar. Aunque solo el 1% reportó haber sido víctima directa, el fenómeno genera creciente preocupación por sus posibles consecuencias.

Asimismo, el relevamiento revela que el 82% de los adolescentes considera que la violencia digital tiene efectos negativos en la salud mental, mientras que el 64% advierte impactos en las relaciones sociales.

Frente a esta problemática, la mayoría destaca la importancia de fortalecer las estrategias de prevención, el acompañamiento psicológico y el rol de las instituciones educativas.

Desde la Defensoría remarcaron la necesidad de avanzar en acciones de alfabetización digital, mejorar los mecanismos de respuesta institucional y promover marcos regulatorios que contribuyan a proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales

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