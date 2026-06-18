Informe CAME: Condicionado por el clima, la economía y el Mundial, el feriado en conmemoración de Güemes generó $ 217 mil millones

Fue un fin de semana largo de muy bajo movimiento, con casi 1 millón de turistas recorriendo el país. Entre los más convocantes estuvieron los eventos deportivos y los destinos de naturaleza y nieve.

● De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el sexto fin de semana largo del año fue discreto, aunque no pasó desapercibido: 993.683 turistas se movilizaron por el país, generando un impacto económico directo de $ 216.649 millones. Fue el feriado menos movido del año, en buena medida porque coincidió con el inicio del Mundial de Fútbol 2026.

● Frente al mismo fin de semana largo del año pasado viajó un 37,7% más de gente. Eso se debió a que en 2025 hubo dos feriados seguidos, el del 17 de junio y el del 20 de junio, separados por sólo tres días. Sumados ambos, el número de viajeros en los feriados de junio 2025 fue muy superior (2,2 millones).

● El gasto promedio diario por turista en el feriado en conmemoración de Güemes 2026 fue de $ 109.013, con una caída real del 3,5% frente a 2025, mientras que la estadía promedio también fue un 13% menor (2 días vs. 2,3). El gasto total, en tanto, fue de $ 216.649 millones, un 15,5% mayor en términos reales en comparación con el año pasado (considerando sólo el feriado del 17/6).

Durante este fin de semana se observó una tendencia que se viene consolidando en lo que va de 2026: escapadas más cortas, decisiones de viaje de último momento y un consumo muy moderado. En la mayoría de los destinos las reservas previas fueron bajas, aunque varios lograron mejorar levemente sus niveles de ocupación gracias a las ventas de último momento y al turismo de cercanía.

● El turismo se concentró en destinos con propuestas vinculadas a la naturaleza, la nieve, las termas y los grandes eventos deportivos y culturales. La cercanía del inicio de las vacaciones de invierno y del Mundial también influyeron en el comportamiento de la demanda, generando un perfil de viaje selectivo y cauteloso.

Destinos tradicionales y emergentes

● A pesar del bajo movimiento general, algunos destinos lograron sostener niveles de actividad por encima del promedio. En la Patagonia, Bariloche volvió a posicionarse entre los lugares más buscados del país, anticipando la temporada invernal, mientras que San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Ushuaia y los principales centros de esquí comenzaron a recibir visitantes atraídos por las primeras nevadas.

● En el Litoral, Puerto Iguazú encabezó niveles de ocupación con registros cercanos al 70%, acompañado por los Esteros del Iberá, las termas de Entre Ríos y los corredores naturales de Corrientes

.● En el Norte argentino, Salta fue protagonista por la conmemoración del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, mientras que Jujuy mantuvo niveles de ocupación del 60%, apoyada en la Quebrada de Humahuaca, Purmamarca, Tilcara y Humahuaca.

● Córdoba, en tanto, sostuvo un movimiento moderado, con mejores perspectivas en Calamuchita, Punilla y Villa Carlos Paz, mientras que Mendoza continuó afirmándose en el enoturismo, la gastronomía y la montaña

.● La Costa Atlántica mostró una realidad más dispar: Mar del Plata registró reservas por debajo de lo habitual, aunque ciudades del interior bonaerense sostuvieron el flujo de excursionistas de cercanía gracias a sus fiestas populares y propuestas gastronómicas.

● En lo que va del año pasaron seis fines de semana largos, donde viajaron 10.374.523 turistas y gastaron $ 2.838.612 millones. Frente a los mismos meses del año pasado, se viajó un 26% menos, aunque en junio 2025 hubo un fin de semana adicional por el Día de la Bandera, que en 2026 se festejará un sábado.

Destacados del fin de semana

El Patagotitan conquista Buenos Aires. Chubut lanzó su temporada de invierno en la Ciudad de Buenos Aires con una fuerte acción promocional: la instalación de una réplica del Patagotitan mayorum en el Parque Thays, que podrá visitarse gratuitamente hasta fines de agosto. Además, presentó su oferta turística invernal, combinando dos de sus grandes atractivos: la nieve en centros como La Hoya y el avistaje de ballenas en Península Valdés. La propuesta se completa con experiencias únicas como La Trochita, el Parque Nacional Los Alerces y los tradicionales pueblos de herencia galesa, consolidando a Chubut como uno de los destinos más diversos de la Patagonia.

Astroturismo en auge. La observación de estrellas gana cada vez más protagonismo dentro de la oferta turística patagónica. Con cielos privilegiados y escasa contaminación lumínica, varios destinos impulsan experiencias nocturnas que complementan los atractivos tradicionales de la región, especialmente en la antesala del solsticio de invierno del 21 de junio.

Con ruta propia. Martín Miguel de Güemes es uno de los pocos próceres argentinos cuya figura está asociada a una experiencia turística concreta. En Salta existe la Ruta Güemesiana que conecta lugares vinculados a su vida y a la Guerra Gaucha, incluyendo la ciudad de Salta, la Quebrada de la Horqueta (donde murió), el Museo Güemes y numerosos fortines y monumentos distribuidos por la provincia.

Arranque anticipado. Las fuertes nevadas de mayo adelantaron el clima de temporada en la Patagonia. Cerro Catedral ya comenzó a operar con las primeras acumulaciones de nieve, mientras que Chapelco y Villa La Angostura se preparan para recibir a los turistas que buscan disfrutar de la nieve antes del inicio formal de las vacaciones de invierno.

Las ballenas tienen su lugar. La temporada de avistaje en Península Valdés abrió el 9 de junio, seis días antes de la fecha habitual del 15 de junio. La decisión se tomó pensando en el Mundial: se corrió el lanzamiento para que no se “pisara” con el debut del evento futbolístico. A su vez, esta temporada coincide con los 40 años del primer avistaje embarcado en Península Valdés.

Turbulencias en el turismo aéreo. El aumento del precio del petróleo y del combustible aeronáutico (jet fuel) impactó en el costo de viajar al exterior. Los pasajes desde Argentina registraron subas de hasta el 30% en algunas rutas internacionales, impulsadas por el encarecimiento de uno de los principales costos operativos de las aerolíneas. Mientras el sector monitorea la evolución del conflicto en Medio Oriente, especialistas advierten que la volatilidad del combustible seguirá condicionando las tarifas aéreas durante los próximos meses.

Cómo viajará el mundo en 2040. Un informe de Google y Deloitte anticipa una profunda transformación del turismo en los próximos 15 años. Los viajeros buscarán experiencias más personalizadas, sostenibles y apoyadas en inteligencia artificial, mientras que la tecnología permitirá planificar viajes casi en tiempo real y con mayor autonomía. El informe proyecta un fuerte crecimiento de los destinos emergentes, el turismo vinculado al bienestar y la naturaleza, y una mayor preocupación por el impacto ambiental de los viajes.

CAME