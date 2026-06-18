El Hospital Posadas compartió su experiencia en donación de órganos con referentes de la región

El Hospital Posadas fue sede de una jornada de intercambio y cooperación regional en la que compartió su experiencia en procuración de órganos y tejidos con representantes del Ministerio de Salud de El Salvador, la Caja de Seguro Social de Costa Rica y el INCUCAI.

Durante el encuentro, la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT), creada en el marco del Programa Procurar, presentó el trabajo interdisciplinario que se desarrolla en la institución para garantizar los procesos de donación y trasplante.

La actividad permitió intercambiar conocimientos, estrategias y buenas prácticas destinadas a fortalecer los sistemas de procuración y ampliar el acceso a los trasplantes en distintos países de la región.

El Hospital Posadas se consolidó en los últimos años como un referente en la materia. Durante 2025 llevó adelante 46 procesos de procuración de órganos y tejidos, lo que representó un incremento del 56% respecto al año anterior.

Gracias a estas acciones, 37 personas que se encontraban en lista de espera pudieron acceder a un trasplante.

Desde la institución destacaron que detrás de cada proceso existe un trabajo articulado entre múltiples equipos de salud, comprometidos con brindar nuevas oportunidades de vida a quienes esperan un órgano o tejido para mejorar su calidad de vida.

Hospital Posadas