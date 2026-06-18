Mundial 2026: comienza la segunda fecha de la fase de grupos

La Copa del Mundo 2026 continúa su marcha y este jueves se pondrá en marcha la segunda fecha de la fase de grupos, una instancia clave para empezar a definir el panorama de los equipos que buscarán avanzar a los 16avos de final.

La jornada comenzará a las 13 con el duelo entre República Checa y Sudáfrica, dos selecciones que necesitan recuperarse tras haber caído en sus respectivos debuts mundialistas.Más tarde, desde las 16, Suiza se enfrentará a Bosnia y Herzegovina por el Grupo B.

El conjunto suizo intentará conseguir su primera victoria luego de haber igualado en su presentación inicial.

A las 19 será el turno de Canadá y Qatar, que buscarán sumar puntos importantes para mantenerse con chances de clasificación tras un comienzo irregular en el certamen.

El cierre de la actividad llegará a las 22 con uno de los encuentros más atractivos del día: México y Corea del Sur se medirán en un duelo que podría resultar determinante para la definición de los primeros puestos del Grupo A.

La segunda fecha continuará durante los próximos días con encuentros destacados como Estados Unidos-Australia, Brasil-Haití, Alemania-Costa de Marfil, España-Arabia Saudita, Uruguay-Cabo Verde y el esperado compromiso de la Selección argentina frente a Austria, programado para el lunes 22 de junio a las 14.

Con varios equipos obligados a sumar y otros buscando asegurar su clasificación, la segunda jornada promete comenzar a marcar el rumbo de un Mundial que avanza a paso firme hacia su etapa decisiva.