Finalizó la construcción de la nueva Escuela Secundaria N°19 en Los Aromos

La nueva Escuela Secundaria N°19 del barrio Los Aromos ya se encuentra finalizada.

En las últimas horas, el intendente Mauro García recorrió el edificio para conocer las instalaciones de la institución.

El establecimiento fue construido en un espacio donde anteriormente había un terreno baldío y permitirá contar con un nuevo edificio educativo destinado a las y los jóvenes del barrio y a toda la comunidad.

La finalización de la obra representa la incorporación de un nuevo espacio educativo para el barrio Los Aromos, destinado al desarrollo de las actividades de la Escuela Secundaria N°19.

Municipalidad de General Rodríguez