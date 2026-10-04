Un informe señaló que más de la mitad de los presos de Ezeiza y Marcos Paz no tiene condena firme

Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación, correspondiente al primer semestre de 2026, relevó la situación de las personas alojadas en los complejos penitenciarios federales de Ezeiza y Marcos Paz.

Entre los principales datos, el documento señala que casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz y cerca del 53% en Ezeiza se encuentran procesados, es decir, no cuentan con una condena firme.

El Complejo Penitenciario Federal N°2 de Marcos Paz alojaba a junio 1.875 personas privadas de libertad, sobre una capacidad declarada de 2.000 plazas.

Durante los primeros seis meses del año se registraron 1.237 demandas vinculadas principalmente con cuestiones de salud, acceso a la Justicia, condiciones materiales de detención y traslados o cambios de alojamiento.

En ese establecimiento también se registraron tres fallecimientos, todos asociados a enfermedades. Además, fueron documentadas 14 medidas de fuerza: nueve huelgas de hambre, tres casos de ingesta de elementos no consumibles y dos autolesiones.

En tanto, el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza contaba con 1.905 personas alojadas, frente a una capacidad declarada de 1.947 plazas.

El informe registró que cerca del 53% de los detenidos se encontraba procesado.Entre enero y junio se relevaron 1.472 demandas, relacionadas principalmente con salud, condiciones materiales de detención, acceso a la Justicia y traslados o cambios de alojamiento.

Durante ese período se registraron 15 fallecimientos en Ezeiza. Diez fueron atribuidos a enfermedades y otros cinco fueron considerados muertes violentas: cuatro por ahorcamiento y uno por incendio.

El complejo también contabilizó 27 medidas de fuerza, entre ellas 21 huelgas de hambre, dos autolesiones, dos rechazos de alimentos, una ingesta de elementos no consumibles y un caso cuya modalidad no fue identificada.

El relevamiento de la Procuración Penitenciaria de la Nación abarcó, además de la situación procesal y la población alojada, las demandas recibidas, los casos de malos tratos físicos, fallecimientos, medidas de fuerza y las condiciones materiales de encierro durante el primer semestre de 2026.