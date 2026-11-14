Finalizó la obra de asfalto sobre la Avenida Francisco Piovano

Brinda una salida desde La Reja a Moreno Centro

El Municipio de Moreno finalizó la obra de asfalto sobre la avenida Piovano, en el tramo de las calles Reverendo Padre Fahy y Fernando Abramo, en la localidad de La Reja y comprende una extensión total de mil metros.

La obra realizada con material producido en la Planta Asfáltica Municipal brinda una salida directa desde la localidad de La Reja hacia Moreno Centro, facilita los traslados cotidianos y mejora la conexión entre las localidades del distrito.

En este sentido, se encuentran en ejecución las obras de asfalto en la localidad de Paso del Rey, en el barrio Bongiovanni, sobre las calles Roma, desde Arribeños hasta Colectora Norte, y Callao, desde Roma hasta Colectora Norte.

Estos trabajos forman parte de las políticas públicas impulsadas por la intendenta, Mariel Fernández con el fin de fortalecer la infraestructura vial y acompañar el desarrollo de cada barrio.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno