Se llevó a cabo en la Cámara Empresaria de General Rodríguez la 4ta Ronda de Negocios con más de 250 inscriptos

El pasado jueves se llevó a cabo la cuarta edición de la Ronda de Negocios, organizado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, dirigida a empresas industriales, agroindustriales, comerciales, cooperativas, emprendedores y profesionales de nuestro distrito y la región, e impulsada por la Secretaría de Producción y Desarrollo de la Municipalidad de General Rodríguez, en conjunto con la Unión Industrial y la Cámara Empresaria, sitio en el que se desarrolló la actividad.

Desde 2022, la provincia lleva organizadas cerca de cien Rondas de Negocios, en una política que convocó a más de 21.000 pymes, grandes empresas, emprendimientos y cooperativas bonaerenses.

Cada empresa participante, además, puede conocer las distintas políticas vigentes en la provincia de Buenos Aires para impulsar la producción, fomentar la comercialización y brindar apoyo técnico y de financiamiento, entre ellas, los créditos «Provincia en Marcha» o «Impulso al Comercio», el programa Producción Bonaerense, Clínica Tecnológica, las capacitaciones de la Escuela Productiva Bonaerense o las garantías del Fondo de Garantías Buenos Aires (FOGABA).Con la presencia del intendente Municipal, Lic. Mauro García; la presidente del Honorable Concejo Deliberante, Silvia Figueiras; el secretario de la Unión Industrial, Diego Lema; la presidente de la Cámara Empresaria, Claudia Scanga; además del Secretario de Producción y Desarrollo, Juan Tedesco y Pablo Gutiérrez, en representación al gobierno provincial.

Previo a la apertura de la ronda, Diego Lema expresó su gratitud por ser parte del encuentro: “Este es un lugar en el que podemos interactuar entre pares, más hoy en día, inmersos en un contexto bastante complejo”, mientras que Scanga mostró su agradecimiento por la elección de la Cámara Empresaria para este evento tan importante y concurrido.

Allí hizo hincapié: «Los objetivos de hoy son claros: potenciar los vínculos comerciales, conseguir nuevos vínculos y generar ese feedback necesario para el futuro inmediato”, subrayó.Juan Tedesco, por su parte, hizo hincapié en la situación de General Rodríguez frente a la industria: “En General Rodríguez no nos quedamos quietos, seguimos creciendo.

Nos preparamos para seguir avanzando, con cuatro nuevos polos industriales”, algo que ya había resaltado en la inauguración de la Expo General Rodríguez, semanas atrás.

No obstante, remarcó que “no es casualidad que tantas empresas se hayan acercado a nuestra localidad, y eso es puramente por tener la tasa de seguridad e higiene más baja de la región y una de las mas bajas de la provincia”, sentenció.

En la misma línea, Mauro García profundizó: “Es un escenario complejo, en el que 33 industrias cierran por día, son datos duros pero reales que hoy nos toca afrontar.

Es admirable que se den este tipo de rondas de negocios frente a este caos industrial”.

Asimismo, apoyado sobre lo expuesto por su secretario de Producción manifestó su agradecimiento «por acompañar y por acercarse a este maravilloso lugar, espero que esta forma de relacionarse permita que conozcan nuestra ciudad y que en algún momento nos pueda vincular.

Para ello tenemos un paquete de ordenanzas pensadas en el desarrollo de la industria”, mencionó el jefe comunal.

En cuanto a las Rondas de Negocios, son una política pública de la cartera productiva provincial que ha demostrado resultados exitosos para que las empresas obtengan nuevos contactos comerciales y concreten ventas.

El 95 por ciento de las empresas asistentes asegura haber obtenido contactos de utilidad, mientras que una de cada tres logra concretar negocios a partir de su participación.

Más allá, que la situación industrial actual es caótica e incierta, y que muchos encargados de las empresas intervinientes manifestaron la gestación de contactos con otras, aunque no la concreción de ventas directas.

En esta oportunidad se vieron muchas empresas locales y de la región, con la necesidad de exponer sus realidades e intentando conseguir abrir nuevos horizontes con sus pares.

Se dieron alrededor de 980 entrevistas registradas, a través del mecanismo utilizado de solicitar dialogar con otras empresas de referencia, con un número importante de más de 250 inscriptos y un marco significativo que afirma la necesidad de un sector golpeado por la economía.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez