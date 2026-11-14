Se realizó el 4° Encuentro de Muralismo en Cuartel V

La propuesta brindó actividades educativas, culturales y deportivas en la que participaron instituciones, organizaciones sociales y la comunidad

Bajo el lema “Los Hornos, Tierra de Comunidades”, el Municipio llevó adelante el 4° Encuentro de Muralismo en el barrio Los Hornos de la localidad de Cuartel V, con una programación que se desarrolló del 1° al 5 de noviembre y convocó a instituciones educativas, organizaciones sociales y vecinas y vecinos.

La iniciativa reunió a MTE -Vientos de Libertad, organización comunitaria de Casa Pueblo, la Unión “Llegaremos a Tiempo”, El Centro Comunitario Municipal (CCM) del barrio Los Hornos, el Jardín N° 964, las escuelas primarias N° 84 y secundarias N° 18 y N° 85, el Centro Comunitario Pachamama, El ARCA, la Huerta y Comedor Lo de Sixta, la Capilla Cura Brochero, la Unidad Sanitaria Los Hornos, la Delegación Cuartel V y las áreas municipales de Juventudes y la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes.

Durante la apertura, las y los muralistas llevaron adelante una recorrida por el barrio para reconocer los espacios destinados a las intervenciones artísticas y una visita al Dique Roggero.

A partir de ese reconocimiento, comenzaron los trabajos de muralismo en distintos puntos de Los Hornos, acompañados por almuerzos y meriendas comunitarias.En el marco del encuentro, se realizó el Festival de las Niñeces, en Miguel Lillo y Oyuela, con la participación de estudiantes del Jardín N° 964, la Escuela Primaria N° 84 y organizaciones comunitarias.

La propuesta ofreció radio abierta, bibliotecas, juegos, stands de educación sexual integral, actividades deportivas y culturales, kermés, coreografías, mesas gráficas, propuestas de Moreno Lee y Escribe, intervenciones de Villa Mandarina y Los Horneritos y una obra teatral.

Asimismo, se realizó el Festival de las Juventudes en la Plaza Los Hornos con la participación de estudiantes de las escuelas secundarias N° 18 y N° 85, centros de estudiantes y organizaciones sociales.

La programación incluyó teatro, presentaciones de artistas y talentos del barrio, boxeo, vóley, murga, talleres, radio abierta, propuestas de Representar y Participar Moreno, espacios de salud mental, mesas de género y actividades de arte.

Como cierre de la 4° edición, se inauguraron los murales realizados durante el encuentro en una ceremonia comunitaria que incluyó la bendición del padre Juan, un desfile de muñecos y estandartes, percusión por el barrio y la entrega de certificados a las y los muralistas.

La celebración continuó en la Plaza La Amistad con una merienda comunitaria y un festival que reunió propuestas de RKT, El Arpa de Don Romero, el Ballet de la Chicharra, Caporales y danzas paraguayas.

De esta manera, el Gobierno local fortalece el trabajo conjunto entre instituciones y organizaciones sociales, y promueve el arte y la cultura como herramientas para construir identidad y participación en los barrios.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno