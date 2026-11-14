El organismo aprobó un manual que alcanza a sus distintas áreas y proveedores. La normativa establece controles previos, protección de los datos de los afiliados y supervisión humana de las decisiones.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) reglamentó el uso de inteligencia artificial en sus procesos de gestión mediante un manual que establece pautas para todas las áreas del organismo y los proveedores que trabajan con información institucional.

La normativa dispone que cualquier proyecto que incorpore estas herramientas deberá pasar por una evaluación formal antes de su implementación.

Además, los trabajadores solo podrán utilizar asistentes de inteligencia artificial a través de plataformas autorizadas.Para supervisar estas iniciativas, se creó un Comité de Ética de Inteligencia Artificial integrado por especialistas de las áreas técnica, legal, médica y de seguridad informática.

El organismo podrá aprobar los proyectos, solicitar modificaciones o rechazarlos.

Las herramientas que ya se encuentran en funcionamiento también estarán sujetas a controles periódicos y podrán ser suspendidas ante la detección de errores, sesgos o problemas de seguridad.

Uno de los puntos centrales del manual es que ninguna decisión que afecte el acceso de los afiliados a tratamientos, medicamentos o prestaciones podrá quedar exclusivamente en manos de sistemas de inteligencia artificial.

La supervisión humana deberá estar presente en esos procesos.

En cuanto al manejo de la información, se prohíbe cargar datos sensibles en plataformas que no garanticen su confidencialidad.

También se establece que los datos personales deberán anonimizarse siempre que sea posible y que cada utilización deberá contar con la aprobación de las áreas de protección de datos y asuntos jurídicos.

Para desarrollar este marco, PAMI tomó como referencia la Guía de Controles de Inteligencia Artificial de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que establece criterios para el uso de estas tecnologías en organismos estatales y mantiene la responsabilidad de las decisiones en las personas.