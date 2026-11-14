Uno de cada tres gatos que recibe atención veterinaria no está vacunado en Argentina

El país cuenta con una población estimada de 6,4 millones de gatos. Además, dos de cada tres no reciben desparasitación y advierten sobre la falta de controles preventivos y diagnósticos tempranos.

La población de gatos en Argentina supera los 6,4 millones, pero una parte importante no recibe los cuidados sanitarios preventivos necesarios. Según un informe, uno de cada tres felinos que recibe atención veterinaria no está vacunado y dos de cada tres no son desparasitados.

La falta de prevención aumenta el riesgo de enfermedades que pueden evitarse y dificulta la detección temprana de distintas patologías.

Entre ellas, se encuentran afecciones crónicas que pueden permanecer sin diagnóstico durante largos períodos.

En ese sentido, el informe señala que cuatro de cada cinco gatos con hipertensión no son diagnosticados oportunamente.

También advierte que una proporción importante de los animales con enfermedad renal crónica no recibe un diagnóstico temprano.

“El crecimiento de la población felina plantea nuevos desafíos para la medicina veterinaria”, sostuvo el doctor Alexis Jaliquias, docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires y referente en medicina felina.

El especialista destacó la importancia de incorporar estrategias preventivas que permitan detectar enfermedades antes de que provoquen daños irreversibles.

Entre las principales recomendaciones se encuentran respetar los calendarios de vacunación, realizar la desparasitación de acuerdo con cada etapa de la vida y mantener controles veterinarios para prevenir y detectar enfermedades cardiovasculares y renales.