Salud y UNICEF acordaron medidas para fortalecer la atención materno-infantil y adolescente en el país

El Ministerio de Salud de la Nación y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) firmaron un Memorándum de Entendimiento para trabajar en el fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales del sistema de salud argentino vinculadas a la atención de embarazadas, niños y adolescentes en todo el país.

El acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027 y contempla cuatro ejes estratégicos de trabajo: reducción de la mortalidad materno-infantil, abordaje de la nutrición infantil, transformación digital e inmunizaciones, y salud mental infantojuvenil.

La cooperación tendrá alcance federal y se desarrollará de manera progresiva a través de un esquema de trabajo conjunto entre Nación, UNICEF y las jurisdicciones, las cuales adecuarán e implementarán las estrategias acordadas según sus necesidades y realidades sanitarias.

Como parte del trabajo en reducción de la mortalidad materna e infantil, el memorándum propone actualizar las guías para el abordaje de emergencias obstétricas y fortalecer las estrategias para reducir las cesáreas que no cuentan con justificación médica.

También se buscará mejorar los sistemas de registro y análisis de las causas de mortalidad materna, así como desarrollar e implementar una estrategia nacional de reanimación, estabilización y traslado del recién nacido, acompañada por el fortalecimiento de las unidades de neonatología de alta complejidad.

En materia de nutrición infantil, la cooperación contempla acciones para fortalecer la promoción y el acompañamiento de la lactancia materna en hospitales y centros de salud.

Además, se actualizará la guía de práctica clínica sobre alimentación complementaria para menores de 2 años y se elaborará un manual para facilitar su aplicación por parte de los equipos sanitarios.

También se revisarán las herramientas técnicas para la prevención y el tratamiento del sobrepeso y la obesidad infantil en el primer nivel de atención y se realizarán capacitaciones virtuales para fortalecer el abordaje de la desnutrición aguda.

En referencia a la transformación digital vinculada a las inmunizaciones, el acuerdo establece que UNICEF brindará acompañamiento técnico para desarrollar herramientas que puedan integrarse con el Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC), con el objetivo de fortalecer los sistemas de información y mejorar el seguimiento de las dosis aplicadas.

Asimismo, se conformará una mesa de trabajo conjunta para analizar y definir los denominadores poblacionales utilizados en el cálculo de las coberturas de vacunación, un aspecto central para mejorar la calidad de los indicadores y la planificación de las estrategias de inmunización.

Finalmente, el fortalecimiento de las acciones de salud mental destinadas a niños y adolescentes, contempla el acompañamiento técnico para consolidar las estrategias nacionales en esta materia.

Esta agenda de cooperación es resultado del trabajo entre distintas áreas del Ministerio de Salud de la Nación, a partir del cual se identificaron y priorizaron las principales necesidades de intervención.

El acompañamiento técnico de UNICEF y la participación de los equipos provinciales que promueven esta iniciativa, permitirán al Ministerio de Salud de la Nación fortalecer la planificación y coordinación federal de las políticas sanitarias prioritarias orientadas a mejorar la organización de los servicios y la calidad de atención de la población materno infantil y adolescente.

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