Sociedad

Juzgados de Familia: la AJB se reunió con una autoridad municipal y una diputada provincial

Posted on by rodrigos
13
Nov

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires difundió una acordada donde solicita la creación de cinco juzgados de Familia y que sumen a los tres ya existentes en el Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Este es un reclamo histórico de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), del Colegio de la Abogacía y del Colegio de Magistrados, entre otras entidades. Justamente en la entidad gremial que nuclea a los empleados judiciales, representantes gremiales se reunieron con el Dr. Nahuel Berguier (secretario de Gobierno y Justicia de la municipalidad de Moreno) y con Noelia Saavedra (diputada provincial – Fuerza Patria) para impulsar la creación de estos organismos. El miércoles 18 llevarán este reclamo a La Plata. Entrevista con Nicolás González, Gabriela De Lucía y María Paula Fossa Riglos, representantes gremiales