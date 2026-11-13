Juzgados de Familia: la AJB se reunió con una autoridad municipal y una diputada provincial

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires difundió una acordada donde solicita la creación de cinco juzgados de Familia y que sumen a los tres ya existentes en el Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Este es un reclamo histórico de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), del Colegio de la Abogacía y del Colegio de Magistrados, entre otras entidades. Justamente en la entidad gremial que nuclea a los empleados judiciales, representantes gremiales se reunieron con el Dr. Nahuel Berguier (secretario de Gobierno y Justicia de la municipalidad de Moreno) y con Noelia Saavedra (diputada provincial – Fuerza Patria) para impulsar la creación de estos organismos. El miércoles 18 llevarán este reclamo a La Plata. Entrevista con Nicolás González, Gabriela De Lucía y María Paula Fossa Riglos, representantes gremiales