Policiales

Reclamaron justicia por una joven de 18 años que fue baleada en barrio 2000: dos policías detenidos

Posted on by rodrigos
13
Nov

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en inmediaciones de la plaza del Barrio 2000. La víctima, Celeste Sánchez de 18 años, recibió un disparo en el tórax y permanece internada en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Los efectivos detenidos están acusados de tentativa de homicidio y la Justicia investiga si se trató de un caso de gatillo fácil.

Este jueves, familiares y amigos de la Celeste Sánchez fueron entrevistados en la puerta de la guardia del hospital. Reclamaron justicia por la joven, quien se recupera lentamente.