Robaron el motor de un aire acondicionado en pleno centro de Moreno y fueron detenidos

El seguimiento con las cámaras del Centro de Monitoreo, dependiente de la secretaría de seguridad del municipio, permitió la aprehensión de Cristian Domínguez y Miguel Ángel Giménez en la intersección de las calles Alcorta y Uruguay, Moreno centro, acusados de sustraer, momentos antes, el motor de un aire acondicionado.

Alertados por un llamado al 911 realizado desde el Centro de Monitoreo, efectivos del Comando de Patrullas de Moreno concurrieron al lugar donde se encontraban ambos sujetos retenidos por personal de la Guardia Urbana municipal.

Domínguez y Giménez fueron descubiertos por las cámaras en el momento en que sustraían un equipo de aire acondicionado (luego recuperado) de un comercio ubicado en Joly al 2300.

El hecho delictivo quedó esclarecido y los imputados a disposición de la justicia, interviene la UFI Nº 2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez