Un médico de General Rodríguez participó de una misión humanitaria en Nigeria

El intendente Mauro García recibió en su despacho al doctor Agustín Chozas, cardiólogo infantil que trabaja desde hace varios años en la ciudad, para entregarle un reconocimiento por su participación en una misión humanitaria en Nigeria.

Durante el encuentro, Chozas compartió detalles de la experiencia que llevó adelante junto a la Fundación VOOM (Vincent Obioma Ohaju Memorial Foundation), una organización sin fines de lucro que trabaja para mejorar el acceso a la atención médica, la infraestructura hospitalaria y los programas de salud en comunidades desatendidas.

La fundación fue creada a partir de la iniciativa del doctor Vincent Ohaju, cirujano y director de trauma en Texas, quien impulsó este proyecto tras conocer las dificultades que enfrenta la población de Nigeria para acceder a servicios médicos adecuados.

Como parte de sus actividades, la organización realiza misiones anuales en ese país africano con equipos de especialistas que llevan adelante intervenciones y comparten conocimientos y técnicas médicas con profesionales locales.

En octubre pasado, Chozas integró una delegación de alrededor de veinte profesionales de distintas nacionalidades que trabajó en el hospital de Asaba, una localidad ubicada en las afueras de Lagos.

El objetivo fue brindar atención a niños y adolescentes con distintas cardiopatías, mediante tratamientos que todavía representan un desafío para el sistema sanitario local.

Durante la misión, el médico rodriguense realizó intervenciones de hemodinamia pediátrica.

El equipo tenía previsto atender a 20 pacientes, aunque algunas patologías severas detectadas durante las evaluaciones impidieron avanzar con la totalidad de los procedimientos programados.

Las dificultades para llegar al hospital y el trabajo médico

En su relato, Chozas describió las complicaciones que atravesó el equipo para llegar al centro de salud: “Pasamos por el aeropuerto de Asaba y comenzó el viaje en combi hasta el hospital.

Fue aterrador: armas, vendedores, millones de autos y camiones, y una ruta en un estado que parecía imposible”, recordó.

Una vez instalados, comenzaron las intervenciones.

La primera jornada tuvo resultados positivos: “Los primeros cuatro casos salieron perfectos, ninguna complicación.

Cada vez que salíamos a contarles a los padres que todo había ido bien, encontrábamos una felicidad difícil de describir”, contó.

La segunda jornada presentó mayores dificultades debido a la complejidad de los cuadros médicos y al estado avanzado de algunas enfermedades.

“Fueron cinco casos otra vez, enfermedades complejas, pacientes con patologías muy avanzadas, familias llenas de expectativas y mucha concentración.

Una vez más, conseguimos sortear los obstáculos, o casi todos”, expresó.

Al hacer un balance de la experiencia, el cardiólogo destacó el compromiso del equipo y el vínculo con las familias que acompañaron el proceso. “Hay familias que esperan.

Hay personas que sufren. Hay alegrías inmensas y dolores que no se pueden reparar, y hay un equipo de personas que, durante unos días, comparte todo eso y aprende a sostenerse mutuamente”, señaló.

Finalmente, Chozas sostuvo que la misión dejó una marca profunda en quienes participaron: “Nigeria nos dejó mucho más de lo que fuimos a buscar: una experiencia que termina en el calendario, pero que nos acompaña mucho tiempo después de volver a casa, y que nos deja huellas imborrables”.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez