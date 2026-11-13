Una estudiante de la UNM representó a las juventudes ante el papa León XIV durante su visita al país

Martina Massenzio, de 24 años y oriunda de Marcos Paz, fue seleccionada entre 70 jóvenes argentinas por su compromiso social y comunitario.

Estudia Trabajo Social en la Universidad Nacional de Moreno y también participó de la misa celebrada por el Pontífice en Luján.Martina Massenzio, estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Moreno (UNM), fue una de las 70 jóvenes argentinas convocadas para participar de los encuentros con el papa León XIV durante su visita al país.

La joven, de 24 años y oriunda de Marcos Paz, fue elegida por su trayectoria de compromiso social y pastoral.

Desde los 15 años participa en actividades comunitarias y misiones en distintos barrios de su localidad, una experiencia que vinculó con su formación académica y su camino de fe.

Uno de los momentos centrales de su participación fue la vigilia de jóvenes realizada en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Allí representó a las juventudes argentinas comprometidas con la realidad social y pudo escuchar el mensaje del Pontífice.

Además, estuvo presente en la misa celebrada por León XIV en Luján, donde participó junto al rector de la UNM, Alejandro Robba, en representación de la casa de estudios.

En una entrevista con la Agencia de Noticias de la Universidad, Martina destacó el significado de la experiencia y aseguró que el mensaje del Papa la impulsa a continuar trabajando junto a quienes atraviesan situaciones de injusticia.

También valoró el papel de la universidad en su recorrido personal y profesional: «La UNM fue la que ordenó y organizó mis sueños, mis pasiones y vocación», expresó.

Actualmente transita el último año de la carrera de Trabajo Social. Su compromiso territorial comenzó en la parroquia San Marcos, de Marcos Paz, donde participó de misiones en distintos barrios y actividades de acompañamiento comunitario.

UNM – ANUNM