Se viene una nueva edición de Moreno Corre

La tradicional carrera se realizará el domingo 29 de noviembre en el Distrito Ecológico Roggero, con distancias de 10, 5 y 1 kilómetro.

La inscripción es online y gratuita, con cupos limitados

El Municipio de Moreno llevará adelante una nueva edición de “Moreno Corre 2026” el domingo 29 de noviembre, en el Distrito Ecológico Roggero, con punto de encuentro en la Plaza Favaloro. La jornada contará con tres distancias: 10 kilómetros competitivos, 5 kilómetros participativos y 1 kilómetro participativo.

Las personas interesadas en participar deberán realizar la inscripción online y gratuita, con cupos limitados, a través del siguiente enlace: https://eventols.com/p/moreno-corre-2026

El cronograma comenzará a las 7 horas con la entrega de dorsales, que se extenderá hasta las 9:30.

A las 9:35 se realizará la charla técnica; a las 9:40 será la largada de 1 kilómetro y a las 10 horas partirán las distancias de 5 y 10 kilómetros. La premiación está prevista para las 12 horas.Para participar será obligatoria la presentación del deslinde de responsabilidad.

En el caso de menores de edad, deberán contar con la autorización de una persona adulta responsable.

Además, el dorsal será único e intransferible.

Las y los participantes pueden asistir con una remera celeste o blanca, como símbolo de identidad compartida durante la jornada.

Asimismo, si así lo desean pueden colaborar con un alimento no perecedero, que será destinado a centros comunitarios del distrito.Para más información pueden visitar las redes oficiales @moreno_municipio y @deportesmunicipiodemoreno

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno