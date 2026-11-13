Detuvieron en Cuartel V a un menor acusado de robar una moto a punta de pistola

Durante un allanamiento realizado en la zona de Cuartel V, fue detenido un menor de edad buscado por la justicia, también se procedió al secuestro de vestimentas varias, dos celulares, autopartes varias de motocicleta 110 sin marca ni numeración visibles, todos elementos de interés para la causa.

El menor de edad estaba denunciado por haber robado, tiempo atrás, con otros tres cómplices una moto vehículo intimidando al dueño con un arma de fuego y dándose a la fuga con el vehículo robado.Intervienen la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 6 (Menores) y el Juzgado de Garantías Nº 1 del Joven, ambas dependencias judiciales de Moreno-Gral. Rodríguez.-