Argentina enfrenta a Uruguay en La Bombonera por una nueva fecha FIFA

La Selección jugará este viernes desde las 20 ante el conjunto dirigido por Diego Forlán.

El amistoso se disputará en el estadio Alberto J. Armando y será transmitido por TyC Sports y Telefe.

La Selección argentina se medirá este viernes con Uruguay en una nueva edición del clásico rioplatense, en el marco de la fecha FIFA de noviembre.

El encuentro comenzará a las 20 en La Bombonera, con transmisión de TyC Sports y Telefe.

El equipo conducido por Lionel Scaloni afrontará una exigente prueba ante el conjunto uruguayo, luego de una serie de amistosos en los que consiguió amplias victorias frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Por su parte, Uruguay atraviesa una etapa de renovación tras su eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026. Bajo la conducción de Diego Forlán, viene de disputar sus últimos compromisos ante Japón, Corea del Sur e India, con dos triunfos y una derrota.

El partido será una nueva oportunidad para que ambos seleccionados midan su nivel en la antesala de sus próximos compromisos internacionales.