Tras la visita del papa León XIV, trasladaron a los últimos presos de la cárcel de Devoto

El operativo se realizó este jueves hacia el Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz.

Los internos habían permanecido en el establecimiento porteño para participar del encuentro con el Pontífice, que encabezó una jornada de oración y diálogo sobre la esperanza y la reinserción social.

Los últimos internos que permanecían alojados en la cárcel de Villa Devoto fueron trasladados este jueves al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, en el marco del operativo para concretar el cierre definitivo del establecimiento ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

El procedimiento comenzó al mediodía y se llevó adelante luego de la visita del papa León XIV, quien el miércoles había encabezado un encuentro con personas privadas de la libertad. Durante la jornada, algunos de los internos compartieron sus testimonios y relataron cómo la fe los ayudó a atravesar situaciones difíciles y recuperar la esperanza.

Los reclusos habían permanecido en Devoto durante un mes más para poder participar de la visita del Pontífice.

Se trataba de personas que estaban en la última etapa de sus condenas, eran religiosas y mantenían buena conducta.

Del operativo de traslado participaron efectivos del Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Los primeros traslados habían comenzado el 11 de octubre y, tras cinco jornadas consecutivas, se concretó el traslado de 1.400 internos hacia el nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz.

Durante su visita, León XIV transmitió un mensaje de esperanza, redención y reinserción social, y sostuvo que, incluso cuando el ser humano genera tragedia y se deshumaniza, «una pequeña luz permanece».

Foto NA