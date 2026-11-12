Murió el policía baleado durante un intento de robo en Merlo

Nicolás Aragón había sido interceptado por dos delincuentes que le robaron el arma reglamentaria y le dispararon.

Falleció en el Hospital Héroes de Malvinas, donde permanecía internado en estado crítico.

El efectivo policial Nicolás Aragón murió este jueves en el Hospital Héroes de Malvinas, luego de haber sido baleado durante un intento de robo en el partido bonaerense de Merlo.

El cabo primero circulaba en motocicleta cuando fue interceptado por dos delincuentes que se desplazaban en otro vehículo similar.

Durante el asalto, los atacantes le quitaron el arma reglamentaria y le dispararon.Como consecuencia de las heridas, Aragón había sido internado en grave estado.

Según el parte médico, presentaba lesiones en una pierna y en un pulmón, una fractura medular y daños en la vena cava, además de lesiones biliares e intestinales.

Tras conocerse el fallecimiento, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expresó sus condolencias a través de su cuenta oficial de X y manifestó su acompañamiento a la familia, los seres queridos y los compañeros de la víctima.Además, aseguró que trabajarán para encontrar a los responsables, detenerlos y ponerlos a disposición de la Justicia.