Fixture completo del Mundial 2026: cuándo juega Argentina y el calendario de todos los partidos

FECHA 1
Jueves 11 de junio
México vs. Sudáfrica – Estadio Ciudad de México – 16.00hs (GRUPO A)
Corea del Sur vs. República Checa – Estadio Guadalajara – 23.00hs (GRUPO A)
Viernes 12 de junio
Canadá vs. Bosnia – Toronto Stadium – 16.00hs (GRUPO B)
Estados Unidos vs. Paraguay – Los Angeles Stadium – 22.00hs (GRUPO D)
Sábado 13 de junio
Qatar vs. Suiza – San Francisco Bay Area Stadium – 16.00hs (GRUPO B)
Brasil vs. Marruecos – Nueva York / Nueva Jersey Stadium – 19.00hs (GRUPO C)
Haití vs. Escocia – Boston Stadium – 22.00hs (GRUPO C)
Domingo 14 de junio
Australia vs. Turquía – BC Place Vancouver – 01.00hs (GRUPO D)
Alemania vs. Curazao – Houston Stadium – 14.00hs (GRUPO E)
Países Bajos vs. Japón – Dallas Stadium – 17.00hs (GRUPO F)
Costa de Marfil vs. Ecuador – Philadelphia Stadium – 20.00hs (GRUPO E)
Suecia vs. Túnez – Estadio Monterrey – 23.00hs (GRUPO F)
Lunes 15 de junioEspaña vs. Cabo Verde – Atlanta Stadium – 13.00hs (GRUPO H)
Bélgica vs. Egipto – Seattle Stadium – 16.00hs (GRUPO G)
Arabia Saudita vs. Uruguay – Miami Stadium – 19.00hs (GRUPO H)
Irán vs. Nueva Zelanda – Los Ángeles Stadium – 22.00hs (GRUPO G)
Martes 16 de junioFrancia vs. Senegal – New York / New Jersey Stadium – 16.00hs (GRUPO I)
Irak vs. Noruega – Boston Stadium – 19.00hs (GRUPO I)
Argentina vs. Argelia – Kansas City Stadium – 22.00hs (GRUPO J)
Miércoles 17 de junio
Austria vs. Jordania – San Francisco Bay Area Stadium – 01.00hs (GRUPO J)
Portugal vs. República Democrática del Congo – Houston Stadium – 14.00hs (GRUPO K)
Inglaterra vs. Croacia – Dallas Stadium – 17.00hs (GRUPO L)
Ghana vs. Panamá – Toronto Stadium – 20.00hs (GRUPO L)
Uzbekistán vs. Colombia – Estadio Ciudad de México – 23.00hs (GRUPO K)
FECHA 2
Jueves 18 de junioRepública Checa vs. Sudáfrica – Atlanta Stadium – 13.00hs (GRUPO A)
Suiza vs. Bosnia – Los Angeles Stadium – 16.00hs (GRUPO B)
Canadá vs. Qatar – BC Place Vancouver – 19.00hs (GRUPO B)
México vs. Corea del Sur – Estadio Guadalajara – 22.00hs (GRUPO A)
Viernes 19 de junioEstados Unidos vs. Australia – Seattle Stadium – 16.00hs (GRUPO D)
Escocia vs. Marruecos – Boston Stadium – 19.00hs (GRUPO C)Brasil vs. Haití – Philadelphia Stadium – 22.00hs (GRUPO C)Sábado 20 de junioTurquía vs. Paraguay – San Francisco Bay Area Stadium – 00.00hs (GRUPO D)
Países Bajos vs. Suecia – Houston Stadium – 14.00hs (GRUPO F)
Alemania vs. Costa de Marfil – Toronto Stadium – 17.00hs (GRUPO E)
Curazao vs. Ecuador – Kansas City Stadium – 21.00hs (GRUPO E)
Domingo 21 de junio
Japón vs. Túnez – Estadio Monterrey – 01.00hs (GRUPO F)
España vs. Arabia Saudita – Atlanta Stadium – 13.00hs (GRUPO H)
Bélgica vs. Irán – Los Angeles Stadium – 16.00hs (GRUPO G)Cabo Verde vs. Uruguay – Miami Stadium – 19.00hs (GRUPO H)
Egipto vs. Nueva Zelanda – BC Place Vancouver – 22.00hs (GRUPO G)
Lunes 22 de junioArgentina vs. Austria – Dallas Stadium – 14.00hs (GRUPO J)
Francia vs. Irak – Philadelphia Stadium – 18.00hs (GRUPO I)
Noruega vs. Senegal – New York / New Jersey Stadium – 21.00hs (GRUPO I)
Martes 23 de junio
Jordania vs. Argelia – San Francisco Bay Area Stadium – 00.00hs (GRUPO J)
Portugal vs. Uzbekistán – Houston Stadium – 14.00hs (GRUPO K)
Inglaterra vs. Ghana – Boston Stadium – 17.00hs (GRUPO L)Croacia vs. Panamá – Toronto Stadium – 20.00hs (GRUPO L)
República Democrática del Congo vs. Colombia – Estadio Guadalajara – 23.00hs (GRUPO K)
FECHA 3
Miércoles 24 de junio
Suiza vs. Canadá – BC Place Vancouver – 16.00hs (GRUPO B)
Bosnia vs. Qatar – Seattle Stadium – 16.00hs (GRUPO B)
Escocia vs. Brasil – Miami Stadium – 19.00hs (GRUPO C)
Marruecos vs. Haití – Atlanta Stadium – 19.00hs (GRUPO C)
República Checa vs. México – Estadio Ciudad de México – 22.00hs (GRUPO A)
Sudáfrica vs. Corea del Sur – Estadio Monterrey – 22.00hs (GRUPO A)
Jueves 25 de junio
Ecuador vs. Alemania – New York / New Jersey Stadium – 17.00hs (GRUPO E)
Curazao vs. Costa de Marfil – Philadelphia Stadium – 17.00hs (GRUPO E)
Túnez vs. Países Bajos – Dallas Stadium – 20.00hs (GRUPO F)
Japón vs. Suecia – Kansas City Stadium – 20.00hs (GRUPO F)
Turquía vs. Estados Unidos – Los Angeles Stadium – 23.00hs (GRUPO D)
Paraguay vs. Australia – San Francisco Bay Area Stadium – 23.00hs (GRUPO D)
Viernes 26 de junioNoruega vs. Francia – Boston Stadium – 16.00hs (GRUPO I)
Senegal vs. Irak – Toronto Stadium – 16.00hs (GRUPO I)Uruguay vs. España – Estadio Guadalajara – 21.00hs (GRUPO H)
Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Houston Stadium – 21.00hs (GRUPO H)
Sábado 27 de junioNueva Zelanda vs. Bélgica – BC Place Vancouver – 00.00hs (GRUPO G)
Egipto vs. Irán – Seattle Stadium – 00.00hs (GRUPO G)
Panamá vs. Inglaterra – New York / New Jersey Stadium – 18.00hs (GRUPO L)
Croacia vs. Ghana – Philadelphia Stadium – 18.00hs (GRUPO L)
Colombia vs. Portugal – Miami Stadium – 20.30hs (GRUPO K)
República Democrática del Congo vs. Uzbekistán – Atlanta Stadium – 20.30hs (GRUPO K)
Jordania vs. Argentina – Dallas Stadium – 23.00hs (GRUPO J)
Argelia vs. Austria – Kansas City Stadium – 23.00hs (GRUPO J)
*Los tiempos corresponden al huso horario de Argentina (UTC-3).
FASE ELIMINATORIA
Fixture de los 16avos de final
Domingo 28 de junioPartido 73: 2º Grupo A v 2º Grupo B – Los Angeles Stadium – 16.00hs
Lunes 29 de junio
Partido 76: 1º Grupo C v 2º Grupo F – Houston Stadium – 14.00hs
Partido 74: 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F – Boston Stadium – 17.30hs
Partido 75: 1º Grupo F v 2º Grupo C – Estadio Monterrey – 22.00hs
Martes 30 de junio
Partido 78: 2º Grupo E v 2º Grupo I – Dallas Stadium – 14.00hs
Partido 77: 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H – New York New Jersey Stadium – 18.00hs
Partido 79: 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I – Estadio Ciudad de México – 22.00hsMiércoles 1 de julio
Partido 80: 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K – Atlanta Stadium – 13.00hsPartido 82: 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J – Seattle Stadium – 17.00hs
Partido 81: 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J – San Francisco Bay Area Stadium – 21.00hs
Jueves 2 de julio
Partido 84: 1º Grupo H v 2º Grupo J – Los Angeles Stadium – 16.00hs
Partido 83: 2º Grupo K v 2º Grupo L – Toronto Stadium – 20.00hs
Partido 87: 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L – Kansas City Stadium – 22.30hs
Viernes 3 de julio
Partido 85: 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J – BC Place Vancouver – 00.00hs
Partido 88: 2º Grupo D v 2º Grupo G – Dallas Stadium – 16.00hs
Partido 86: 1º Grupo J v 2º Grupo H – Miami Stadium – 19.00hsFixture de octavos de final
Sábado 4 de julioPartido 90: Ganador 73 v Ganador 75 – Houston Stadium – 14.00hs
Partido 89: Ganador 74 v Ganador 77 – Philadelphia Stadium – 18.00hs
Domingo 5 de julio
Partido 91: Ganador 76 v Ganador 78 – New York New Jersey Stadium – 17.00hs
Partido 92: Ganador 79 v Ganador 80 – Estadio Azteca Ciudad de México – 21.00hs
Lunes 6 de julio
Partido 93: Ganador 83 v Ganador 84 – Dallas Stadium – 16.00hs
Partido 94: Ganador 81 v Ganador 82 – Seattle Stadium – 21.00hs
Martes 7 de julioPartido 95: Ganador 86 v Ganador 88 – Atlanta Stadium – 13.00hs
Partido 96: Ganador 85 v Ganador 87 – BC Place Vancouver – 16.00hs
Fixture de cuartos de final
Jueves 9 de julio
Partido 97: Ganador 89 v Ganador 90 – Boston Stadium – 17.00hs
Viernes 10 de julioPartido 98: Ganador 93 v Ganador 94 – Los Angeles Stadium – 16.00hs
Sábado 11 de julio
Partido 99: Ganador 91 v Ganador 92 – Miami Stadium – 18.00hs
Partido 100: Ganador 95 v Ganador 96 – Kansas City Stadium – 22.00hs
Fixture de semifinales
Martes 14 de julioPartido 101: Ganador 97 v Ganador 98 – Dallas Stadium – 16.00hs
Miércoles 15 de julioPartido 102: Ganador 99 v Ganador 100 – Atlanta Stadium – 20.00hs
Partido por el tercer puestoSábado 18 de julio
Partido 103: Perdedor 101 v Perdedor 102 – Miami Stadium – 18.00hsFinal del Mundial 2026Domingo 19 de julio
Partido 104: Ganador 101 v Ganador 102 – New York New Jersey Stadium – 16.00hs