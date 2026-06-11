Deportes

Fixture completo del Mundial 2026: cuándo juega Argentina y el calendario de todos los partidos

Posted on by rodrigos
11
Jun

FECHA 1

Jueves 11 de junio

México vs. Sudáfrica – Estadio Ciudad de México – 16.00hs (GRUPO A)

Corea del Sur vs. República Checa – Estadio Guadalajara – 23.00hs (GRUPO A)

Viernes 12 de junio

Canadá vs. Bosnia – Toronto Stadium – 16.00hs (GRUPO B)

Estados Unidos vs. Paraguay – Los Angeles Stadium – 22.00hs (GRUPO D)

Sábado 13 de junio

Qatar vs. Suiza – San Francisco Bay Area Stadium – 16.00hs (GRUPO B)

Brasil vs. Marruecos – Nueva York / Nueva Jersey Stadium – 19.00hs (GRUPO C)

Haití vs. Escocia – Boston Stadium – 22.00hs (GRUPO C)

Domingo 14 de junio

Australia vs. Turquía – BC Place Vancouver – 01.00hs (GRUPO D)

Alemania vs. Curazao – Houston Stadium – 14.00hs (GRUPO E)

Países Bajos vs. Japón – Dallas Stadium – 17.00hs (GRUPO F)

Costa de Marfil vs. Ecuador – Philadelphia Stadium – 20.00hs (GRUPO E)

Suecia vs. Túnez – Estadio Monterrey – 23.00hs (GRUPO F)

Lunes 15 de junioEspaña vs. Cabo Verde – Atlanta Stadium – 13.00hs (GRUPO H)

Bélgica vs. Egipto – Seattle Stadium – 16.00hs (GRUPO G)

Arabia Saudita vs. Uruguay – Miami Stadium – 19.00hs (GRUPO H)

Irán vs. Nueva Zelanda – Los Ángeles Stadium – 22.00hs (GRUPO G)

Martes 16 de junioFrancia vs. Senegal – New York / New Jersey Stadium – 16.00hs (GRUPO I)

Irak vs. Noruega – Boston Stadium – 19.00hs (GRUPO I)

Argentina vs. Argelia – Kansas City Stadium – 22.00hs (GRUPO J)

Miércoles 17 de junio

Austria vs. Jordania – San Francisco Bay Area Stadium – 01.00hs (GRUPO J)

Portugal vs. República Democrática del Congo – Houston Stadium – 14.00hs (GRUPO K)

Inglaterra vs. Croacia – Dallas Stadium – 17.00hs (GRUPO L)

Ghana vs. Panamá – Toronto Stadium – 20.00hs (GRUPO L)

Uzbekistán vs. Colombia – Estadio Ciudad de México – 23.00hs (GRUPO K)

FECHA 2

Jueves 18 de junioRepública Checa vs. Sudáfrica – Atlanta Stadium – 13.00hs (GRUPO A)

Suiza vs. Bosnia – Los Angeles Stadium – 16.00hs (GRUPO B)

Canadá vs. Qatar – BC Place Vancouver – 19.00hs (GRUPO B)

México vs. Corea del Sur – Estadio Guadalajara – 22.00hs (GRUPO A)

Viernes 19 de junioEstados Unidos vs. Australia – Seattle Stadium – 16.00hs (GRUPO D)

Escocia vs. Marruecos – Boston Stadium – 19.00hs (GRUPO C)Brasil vs. Haití – Philadelphia Stadium – 22.00hs (GRUPO C)Sábado 20 de junioTurquía vs. Paraguay – San Francisco Bay Area Stadium – 00.00hs (GRUPO D)

Países Bajos vs. Suecia – Houston Stadium – 14.00hs (GRUPO F)

Alemania vs. Costa de Marfil – Toronto Stadium – 17.00hs (GRUPO E)

Curazao vs. Ecuador – Kansas City Stadium – 21.00hs (GRUPO E)

Domingo 21 de junio

Japón vs. Túnez – Estadio Monterrey – 01.00hs (GRUPO F)

España vs. Arabia Saudita – Atlanta Stadium – 13.00hs (GRUPO H)

Bélgica vs. Irán – Los Angeles Stadium – 16.00hs (GRUPO G)Cabo Verde vs. Uruguay – Miami Stadium – 19.00hs (GRUPO H)

Egipto vs. Nueva Zelanda – BC Place Vancouver – 22.00hs (GRUPO G)

Lunes 22 de junioArgentina vs. Austria – Dallas Stadium – 14.00hs (GRUPO J)

Francia vs. Irak – Philadelphia Stadium – 18.00hs (GRUPO I)

Noruega vs. Senegal – New York / New Jersey Stadium – 21.00hs (GRUPO I)

Martes 23 de junio

Jordania vs. Argelia – San Francisco Bay Area Stadium – 00.00hs (GRUPO J)

Portugal vs. Uzbekistán – Houston Stadium – 14.00hs (GRUPO K)

Inglaterra vs. Ghana – Boston Stadium – 17.00hs (GRUPO L)Croacia vs. Panamá – Toronto Stadium – 20.00hs (GRUPO L)

República Democrática del Congo vs. Colombia – Estadio Guadalajara – 23.00hs (GRUPO K)

FECHA 3

Miércoles 24 de junio

Suiza vs. Canadá – BC Place Vancouver – 16.00hs (GRUPO B)

Bosnia vs. Qatar – Seattle Stadium – 16.00hs (GRUPO B)

Escocia vs. Brasil – Miami Stadium – 19.00hs (GRUPO C)

Marruecos vs. Haití – Atlanta Stadium – 19.00hs (GRUPO C)

República Checa vs. México – Estadio Ciudad de México – 22.00hs (GRUPO A)

Sudáfrica vs. Corea del Sur – Estadio Monterrey – 22.00hs (GRUPO A)

Jueves 25 de junio

Ecuador vs. Alemania – New York / New Jersey Stadium – 17.00hs (GRUPO E)

Curazao vs. Costa de Marfil – Philadelphia Stadium – 17.00hs (GRUPO E)

Túnez vs. Países Bajos – Dallas Stadium – 20.00hs (GRUPO F)

Japón vs. Suecia – Kansas City Stadium – 20.00hs (GRUPO F)

Turquía vs. Estados Unidos – Los Angeles Stadium – 23.00hs (GRUPO D)

Paraguay vs. Australia – San Francisco Bay Area Stadium – 23.00hs (GRUPO D)

Viernes 26 de junioNoruega vs. Francia – Boston Stadium – 16.00hs (GRUPO I)

Senegal vs. Irak – Toronto Stadium – 16.00hs (GRUPO I)Uruguay vs. España – Estadio Guadalajara – 21.00hs (GRUPO H)

Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Houston Stadium – 21.00hs (GRUPO H)

Sábado 27 de junioNueva Zelanda vs. Bélgica – BC Place Vancouver – 00.00hs (GRUPO G)

Egipto vs. Irán – Seattle Stadium – 00.00hs (GRUPO G)

Panamá vs. Inglaterra – New York / New Jersey Stadium – 18.00hs (GRUPO L)

Croacia vs. Ghana – Philadelphia Stadium – 18.00hs (GRUPO L)

Colombia vs. Portugal – Miami Stadium – 20.30hs (GRUPO K)

República Democrática del Congo vs. Uzbekistán – Atlanta Stadium – 20.30hs (GRUPO K)

Jordania vs. Argentina – Dallas Stadium – 23.00hs (GRUPO J)

Argelia vs. Austria – Kansas City Stadium – 23.00hs (GRUPO J)

*Los tiempos corresponden al huso horario de Argentina (UTC-3).

FASE ELIMINATORIA

Fixture de los 16avos de final

Domingo 28 de junioPartido 73: 2º Grupo A v 2º Grupo B – Los Angeles Stadium – 16.00hs

Lunes 29 de junio

Partido 76: 1º Grupo C v 2º Grupo F – Houston Stadium – 14.00hs

Partido 74: 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F – Boston Stadium – 17.30hs

Partido 75: 1º Grupo F v 2º Grupo C – Estadio Monterrey – 22.00hs

Martes 30 de junio

Partido 78: 2º Grupo E v 2º Grupo I – Dallas Stadium – 14.00hs

Partido 77: 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H – New York New Jersey Stadium – 18.00hs

Partido 79: 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I – Estadio Ciudad de México – 22.00hsMiércoles 1 de julio

Partido 80: 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K – Atlanta Stadium – 13.00hsPartido 82: 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J – Seattle Stadium – 17.00hs

Partido 81: 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J – San Francisco Bay Area Stadium – 21.00hs

Jueves 2 de julio

Partido 84: 1º Grupo H v 2º Grupo J – Los Angeles Stadium – 16.00hs

Partido 83: 2º Grupo K v 2º Grupo L – Toronto Stadium – 20.00hs

Partido 87: 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L – Kansas City Stadium – 22.30hs

Viernes 3 de julio

Partido 85: 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J – BC Place Vancouver – 00.00hs

Partido 88: 2º Grupo D v 2º Grupo G – Dallas Stadium – 16.00hs

Partido 86: 1º Grupo J v 2º Grupo H – Miami Stadium – 19.00hsFixture de octavos de final

Sábado 4 de julioPartido 90: Ganador 73 v Ganador 75 – Houston Stadium – 14.00hs

Partido 89: Ganador 74 v Ganador 77 – Philadelphia Stadium – 18.00hs

Domingo 5 de julio

Partido 91: Ganador 76 v Ganador 78 – New York New Jersey Stadium – 17.00hs

Partido 92: Ganador 79 v Ganador 80 – Estadio Azteca Ciudad de México – 21.00hs

Lunes 6 de julio

Partido 93: Ganador 83 v Ganador 84 – Dallas Stadium – 16.00hs

Partido 94: Ganador 81 v Ganador 82 – Seattle Stadium – 21.00hs

Martes 7 de julioPartido 95: Ganador 86 v Ganador 88 – Atlanta Stadium – 13.00hs

Partido 96: Ganador 85 v Ganador 87 – BC Place Vancouver – 16.00hs

Fixture de cuartos de final

Jueves 9 de julio

Partido 97: Ganador 89 v Ganador 90 – Boston Stadium – 17.00hs

Viernes 10 de julioPartido 98: Ganador 93 v Ganador 94 – Los Angeles Stadium – 16.00hs

Sábado 11 de julio

Partido 99: Ganador 91 v Ganador 92 – Miami Stadium – 18.00hs

Partido 100: Ganador 95 v Ganador 96 – Kansas City Stadium – 22.00hs

Fixture de semifinales

Martes 14 de julioPartido 101: Ganador 97 v Ganador 98 – Dallas Stadium – 16.00hs

Miércoles 15 de julioPartido 102: Ganador 99 v Ganador 100 – Atlanta Stadium – 20.00hs

Partido por el tercer puestoSábado 18 de julio

Partido 103: Perdedor 101 v Perdedor 102 – Miami Stadium – 18.00hsFinal del Mundial 2026Domingo 19 de julio

Partido 104: Ganador 101 v Ganador 102 – New York New Jersey Stadium – 16.00hs