México y Sudáfrica dan inicio al Mundial 2026 en el Azteca

Este jueves se pone en marcha el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, correspondiente a la primera fecha del Grupo A.

El encuentro se disputará desde las 16 (hora argentina) en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.

El seleccionado mexicano será el encargado de dar inicio a la competencia ante su gente, en un partido que marca el comienzo de un nuevo sueño mundialista. El equipo anfitrión intentará aprovechar el empuje del público para arrancar con una victoria en un grupo exigente.

Sudáfrica, en tanto, buscará dar el golpe en el estreno y sumar puntos clave en una zona que también comparte con Corea del Sur y República Checa. El conjunto africano intentará sorprender en el debut frente a uno de los organizadores del certamen.

El encuentro tendrá además un condimento histórico, ya que será una reedición del partido inaugural de Sudáfrica 2010, recordado por el gol de Siphiwe Tshabalala y el empate posterior de México.

La jornada inaugural se completará más tarde, a las 23, con el duelo entre Corea del Sur y República Checa en Guadalajara, cerrando así el primer día de acción del torneo.Con 48 selecciones, tres países organizadores y un formato ampliado, el Mundial 2026 ya está en marcha y promete una edición histórica desde su primer día de competencia.