Fortalecimiento educativo: entrega de nuevos kits deportivos a escuelas de General Rodríguez

Durante la jornada, el Honorable Concejo Deliberante fue sede de una nueva entrega de kits deportivos para distintos establecimientos educativos del distrito. El evento contó con la presencia del intendente Mauro García, quien destacó la importancia de estas herramientas para el fomento de la actividad física en el ámbito escolar.

Durante la ceremonia, el jefe comunal estuvo acompañado por la presidenta del cuerpo legislativo, Silvia Figueiras, junto a diversas autoridades del ámbito educativo local. Esta iniciativa se enmarca en un plan de acompañamiento continuo a las instituciones públicas, buscando garantizar que cada escuela cuente con los elementos necesarios para las clases de Educación Física y los espacios de recreo.Deporte y Educación: un binomio estratégicoDesde la gestión municipal subrayaron que la entrega de estos kits no es un hecho aislado, sino parte de una política que busca:

Fomentar la inclusión: a través del acceso igualitario a elementos deportivos de calidad.

Promover la salud: incentivando el deporte como base del bienestar estudiantil.

Acompañar a las escuelas: brindando recursos que muchas veces son difíciles de costear para las cooperadoras.

«Seguimos fortaleciendo el deporte en las escuelas y acompañando el desarrollo integral de nuestras y nuestros estudiantes», señalaron las autoridades presentes, reforzando el compromiso con los programas locales que vinculan el aprendizaje con la vida saludable.

Municipalidad de General Rodríguez