Impulso a la formación técnica: entregan tableros de dibujo a la Escuela Javier Tapié

Con el objetivo de fortalecer las capacidades pedagógicas de las escuelas técnicas del distrito, se llevó a cabo una nueva entrega de equipamiento especializado en la Escuela de Educación Secundaria Técnica (E.E.S.T.) N° 1 «Javier Tapié».

En esta ocasión, los protagonistas fueron los tableros de dibujo técnico, un insumo fundamental para el desarrollo académico de los futuros profesionales de la ciudad.

Esta acción forma parte de un programa de inversión sostenida en educación que busca reducir la brecha de recursos y garantizar que el alumnado cuente con herramientas de nivel profesional desde sus primeros años de formación.Herramientas para el futuro laboral

El dibujo técnico es el lenguaje universal de la industria y la arquitectura. Por eso, la entrega de estos tableros no es solo un aporte material, sino una apuesta al crecimiento y la especialización de los jóvenes.

Desde la gestión destacaron que:Facilita el aprendizaje: Permite que los estudiantes realicen sus prácticas con precisión y comodidad.

Apuesta a la juventud: Brinda igualdad de oportunidades para quienes eligen el camino de la técnica.

Fortalece la identidad local: La Escuela Tapié es un pilar histórico en la formación de mano de obra calificada en General Rodríguez.

«Apostamos al aprendizaje y al futuro de cada joven de nuestra comunidad», señalaron fuentes municipales, reafirmando que la inversión en educación técnica es el motor para el desarrollo productivo de la región.

Municipalidad de General Rodríguez