Bomberos de la región se capacitaron en rescate de estructuras colapsadas

Durante tres intensas jornadas, efectivos de General Rodríguez, Marcos Paz y General Belgrano realizaron el curso BREC para perfeccionar técnicas de búsqueda y salvamento en situaciones críticas.

La seguridad y la preparación ante emergencias de alta complejidad sumaron un nuevo capítulo en la región. Durante los días miércoles 11, jueves 12 y sábado 14 de marzo, se llevó a cabo el curso de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (BREC), una formación técnica de vital importancia para el cuerpo de bomberos.

La capacitación no solo fortaleció al cuartel anfitrión, sino que promovió el trabajo interinstitucional con la participación de bomberos de General Belgrano y Marcos Paz, consolidando una red regional de respuesta ante catástrofes.

Teoría y práctica de alto nivel

El programa se dividió en dos etapas fundamentales para garantizar que los rescatistas cuenten con los estándares de seguridad necesarios:

Fase Teórica: Durante las dos primeras jornadas, los participantes profundizaron en temáticas críticas como la búsqueda técnica, el sistema de marcaje internacional, técnicas de apuntalamiento y el levantamiento de cargas pesadas.

Fase Práctica: El día sábado, el aprendizaje salió del aula. En una jornada de campo, los bomberos aplicaron las maniobras de fuerza y precisión aprendidas, simulando escenarios reales de colapso.

Compromiso con el servicioAl finalizar la instrucción, se realizó la entrega de certificados que acreditan la especialización de los efectivos.

Desde la institución destacaron la importancia de que el personal continúe apostando a la formación técnica para brindar un servicio cada vez más eficiente y profesional a la comunidad.

«Agradecemos a todos los bomberos que formaron parte de esta capacitación.

Su dedicación es lo que nos permite estar preparados para cuidar mejor a nuestros vecinos», señalaron desde el cuartel organizador.

Bomberos Voluntarios de General Rodríguez