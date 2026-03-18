Voraz incendio en un galpón de General Rodríguez: Intenso operativo de Bomberos para controlar las llamas

Nueve unidades y más de 30 efectivos trabajaron durante casi tres horas para sofocar el fuego en un depósito de vehículos sobre la calle Manuela Gómez. El siniestro afectó también a un quincho lindero.

Un incendio de grandes proporciones movilizó ayer por la tarde a gran parte del cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Rodríguez (BVGR). El siniestro se desató alrededor de las 17:30 horas en un predio ubicado en Manuela Gómez al 450, donde un galpón que albergaba varios vehículos estacionados comenzó a arder de forma generalizada.

Al arribar la primera dotación, el panorama era crítico: las llamas se concentraban en la parte posterior del depósito y ya habían comenzado a afectar a un quincho vecino. Ante el riesgo de propagación, se activó de inmediato un protocolo de emergencia a gran escala.Un despliegue técnico y humano

El operativo, que se extendió por 2 horas y 45 minutos, demandó el esfuerzo de 31 bomberos. Las tareas incluyeron maniobras de alta complejidad para resguardar la estructura y los bienes:

Ataque directo: Se utilizaron líneas de 38 mm desde distintos frentes para cercar el fuego.

Equipamiento especial: El personal debió utilizar equipos de respiración autónoma debido a la densidad del humo.

Uso de espuma: Dada la presencia de combustibles en los vehículos afectados, fue necesario el uso de líneas de espuma para lograr una extinción efectiva.

Enfriamiento y revisión: Tras controlar el foco principal, se realizaron tareas de enfriamiento estructural para evitar posibles derrumbes o reigniciones.Coordinación intersectorial

La magnitud del evento requirió un trabajo conjunto entre diversas áreas.

Las unidades 5, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18 y 19 de Bomberos contaron con el apoyo estratégico de:Policía y Tránsito: Para el corte de calles y seguridad perimetral.

Defensa Civil: En el apoyo logístico del área afectada.

Emersalud 24: Empresa que puso a disposición ambulancias para el control preventivo de los bomberos que trabajaron en el foco ígneo.

Afortunadamente, gracias al rápido accionar de los servidores públicos, se logró evitar que el fuego alcanzara otras viviendas cercanas, culminando el servicio pasadas las 20:00 horas.

Info Bomberos Voluntarios de General Rodríguez