Salud y Memoria: emotivo homenaje en el Hospital a 50 años del golpe de Estado

Bajo la consigna «Una historia, todas las historias», la comunidad hospitalaria recordó a los trabajadores detenidos-desaparecidos y reivindicó el compromiso con los derechos humanos en el ámbito de la salud pública.

En el marco de las actividades por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se llevó a cabo una jornada conmemorativa en el Hospital local, al cumplirse 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar en Argentina.

El encuentro, cargado de emoción y compromiso, buscó entrelazar la historia de la salud pública con la lucha por la memoria.

Durante el acto, se realizó un sentido homenaje a las y los trabajadores del Hospital y del partido de Moreno que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Como símbolos permanentes de esta lucha, se inauguró una placa conmemorativa y un mural que rinde tributo a la trayectoria de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Reconocimientos al compromiso militante

La jornada incluyó un espacio para destacar la labor de figuras clave en la historia sanitaria y social de la región. Se entregaron reconocimientos por su compromiso ético y profesional a:

Dra. Ana Wenk: ex directora del Hospital y profesional jubilada.Dr. Raúl Morello.

Familiares de la Lic. Viviana Álvarez Cendón.Un espacio de construcción colectivaLa actividad fue impulsada por la Comisión de Derechos Humanos del Hospital y contó con una amplia convocatoria que incluyó al equipo directivo de la institución y de la UPA 12-HM5, trabajadores de la salud, referentes de organismos de derechos humanos y autoridades municipales.

Desde la organización destacaron que este tipo de encuentros permiten reafirmar que la salud es un derecho humano fundamental y que la memoria es una herramienta indispensable para fortalecer la democracia en los ámbitos públicos.

Hospital Mariano y Luciano de la Vega