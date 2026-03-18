Flavia Terigi, directora General de Escuelas: “Que el fondo educativo se utilice para educación”

El miércoles pasado se inauguró la escuela primaria Nº 25 del barrio Güemes de General Rodríguez y el nuevo edificio del Jardín Nº 932 del barrio Altos de La Reja de Moreno. Ambas actividades estuvieron encabezadas por el gobernador de la provincia de Buenos, Axel Kicillof, junto a los intendentes locales. En la entrevista realizada con Flavia Terigi, directora General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, hablamos, además de las flamantes instituciones, del conflicto entre la municipalidad de Moreno y la Universidad Nacional de Moreno por el predio que hoy ocupa el Consejo Escolar. También dialogamos sobre el Fondo Educativo, ante las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre la aplicación del mismo en Moreno. Por ejemplo el Consejo Escolar y una pileta del polideportivo de Cuartel V se construyeron con dinero proveniente de esta cuenta con destino específico. Al respecto Terigi afirmó que: “el fondo educativo se utilice para educación” y agregó que “puede ocurrir que, haciendo las argumentaciones adecuadas, el fondo educativo pueda tener un destino un poco diferente del que originalmente se podría haber pensado. Eso hay que conversarlo”.