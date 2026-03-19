La Libertad Avanza presentó un proyecto para realizar pruebas de detección de drogas en funcionarios públicos

El bloque de concejales de La Libertad Avanza (LLA) presentó un proyecto de ordenanza que obliga a todos los funcionarios públicos del distrito a someterse a análisis para detectar el consumo de drogas ilegales. La iniciativa deberá ser tratada en comisión.

La concejala Ingrid Flessa (LLA) es la autora de un proyecto de ordenanza que exige controles periódicos sobre el consumo de estupefacientes, como condición para desempeñarse en la función pública en el distrito de Moreno. Esta medida alcanza al personal jerárquico municipal, como así también a miembros del Departamento Legislativo y la justicia de Faltas.

Con la firma de los seis compañeros de banca, la normativa fue ingresada la pasada semana en la mesa de entradas del legislativo local. En el visto señala “la necesidad de fortalecer las instituciones y asegurar que quienes ocupen cargos de relevancia en el Estado estén a la altura de las responsabilidades que la ciudadanía les ha conferido para así garantizar un desempeño adecuado, preservando la confianza que la sociedad exige, garantizar la idoneidad, responsabilidad y condiciones adecuadas para el ejercicio de la función pública”.

En el escrito considera que “el consumo de drogas ilegales resulta incompatible con el correcto desempeño de tareas públicas y con el deber de velar por el bienestar general” asimismo “corresponde establecer mecanismos de control, respetando las garantías constitucionales y el derecho a defensa”.

La ordenanza, en caso de ser aprobada, establece que “todos los funcionarios públicos comprendidos deberán realizarse con carácter obligatorio un examen de detección de metabolitos de drogas en orina (DDO) en dos muestras idénticas como frasco A y frasco B, debidamente selladas y firmadas por las partes”. Una vez que entre en vigencia el primer análisis se efectuaría dentro de los 30 días y tendría una periodicidad semestral. En caso de dar positivo, se efectuaría la contraprueba en los siguientes 10 días.

La sanción determinada ante la posibilidad de ser afirmativo en el consumo de estupefacientes es la separación inmediata del cargo. Si son funcionarios electos, se conformaría una comisión especial de acuerdo a la Ley Orgánica de las Municipalidades. Dentro del universo alcanzado están la intendenta, secretarios, subsecretarios, directores, coordinadores, administradores del IMDEL e IDUAR, jueces de Faltas y concejales.

Este proyecto debe ser tratado en comisiones. Con dictámenes por mayoría y minoría se votaría en una sesión ordinaria. ¿Avanzará?