Francia e Inglaterra se enfrentan por el tercer puesto del Mundial 2026

Las selecciones de Francia e Inglaterra disputarán este sábado el partido por el tercer puesto del Mundial 2026, luego de quedar eliminadas en semifinales ante España y Argentina, respectivamente.

El encuentro se jugará desde las 18:00 (hora argentina) en el estadio Hard Rock de Miami, Estados Unidos, y contará con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, mientras que el VAR estará a cargo del uruguayo Leodan González.

Francia llega tras caer ante España en semifinales, resultado que le impidió disputar su tercera final mundialista consecutiva.

El equipo liderado por Kylian Mbappé buscará cerrar su participación en el torneo con una victoria y repetir sus antecedentes positivos en partidos por el tercer lugar, instancia en la que logró la medalla de bronce en Suecia 1958 y México 1982.

Por su parte, Inglaterra intentará quedarse con el último lugar del podio luego de la derrota frente a la Selección argentina en un encuentro que terminó 2-1 y dejó al conjunto europeo sin la posibilidad de alcanzar su segunda final mundialista.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel disputará por tercera vez el partido por el tercer puesto, una instancia en la que nunca logró imponerse. Anteriormente finalizó cuarto en Italia 1990 y Rusia 2018.

El duelo tendrá como protagonistas a grandes figuras del certamen, entre ellas Mbappé, Harry Kane y Jude Bellingham, quienes buscarán despedirse del Mundial 2026 con una actuación destacada.