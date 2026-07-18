Grave: ¿amedrentamiento de parte de la municipalidad a los trabajadores despedidos?

Una grave situación se produjo mientras trabajadores municipales despedidos eran entrevistados en las primeras horas de la tarde frente al palacio comunal.

Cuando eran reporteados por el colega Rubén Bustamante de Desalambrar en conjunto con Semanario Actualidad, apareció un sujeto de pelo corto, apenas entrecano, con remera negra de mangas cortas, quien exhibía tatuajes en los brazos y comenzó a sacar fotos. Hasta ahí nada anormal, ya que suele suceder que los vecinos que pasan en las inmediaciones donde se encuentran medios de comunicación sientan curiosidad respecto al tema.

Pero cuando la cámara giró hacia los dirigentes sindicales que acompañaban el reclamo, este individuo se escondió detrás del monumento al soldado que recuerda a nuestros héroes de la Guerra de Malvinas. Posteriormente pasó por detrás de los entrevistados y su figura quedó plasmada en nuestro video. Cruzó la calle e ingresó en el edificio Kennedy de la municipalidad de Moreno.

En esas dependencias funcionaba antiguamente la Secretaría de Seguridad comunal. Fuimos hasta el lugar, siguiendo la cobertura en vivo, y subimos al primer piso. Allí pudimos comprobar que solo queda una oficina de Seguridad y el resto lo ocupa la Secretaría General de la municipalidad. Preguntamos por este sujeto y no supieron darnos datos al respecto. Una fuente nos confirmó que depende de esta última área, aunque no logramos mayores precisiones.

Claramente fue un amedrentamiento contra los despedidos, ya que cuando este individuo sacaba fotos, lo hacía frente a ellos. Como nuestra cámara estaba en diagonal, pudimos observarlo. Para saber qué decían los entrevistados no había que tomarse tantas molestias: estábamos en vivo a través de nuestra página de Facebook. También las cámaras de seguridad de la comuna cubren ese sector de la plaza. Sin dudas el domo ubicado en la entrada del estacionamiento subterráneo de la intendencia registró cuando entró en el edificio Kennedy.

Ahora las preguntas son: ¿quién es este sujeto y quién lo mandó a realizar esta grave maniobra, más propia de períodos dictatoriales que de la época democrática que vivimos?